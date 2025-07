Wimbledon, Iga Swiatek trionfa tra le donne, Kate Middleton incanta il pubblico: standing ovation per la principessa – Il video

La tennista polacca demolisce in finale del singolare femminile la rivale Usa Amanda Anisimova. E la moglie del principe William fa il pieno di applausi e sorrisi

È stata Kate Middleton a premiare Iga Swiatek nel giorno in cui è finalmente diventata regina di Wimbledon, dopo una partita stravinta dalla tennista polacca contro l’americana Amanda Anisimova: 6-0 6-0 in meno di un’ora. La principessa di Cambridge e del Galles non poteva certo mancare all’ultimo atto dell’evento di cui lei stessa è madrina. E così, accompagnata dalla standing ovation dei 18mila del Centre Court, Kate ha preso il suo posto nella Royal Box. Lì dove proprio un anno fa, in occasione della finalissima maschile vinta da Carlos Alcaraz, era ricomparsa in pubblico per la seconda volta dal giorno in cui aveva reso pubblico il suo tumore.

Il ritorno di Kate Middleton

Vestita di bianco panna, sorridente e un po’ impacciata: così Kate Middleton ha disceso le scalinate del Campo centrale i Wimbledon ringraziando a parole – o con il labiale – le persone più vicine a lei. Dopo lunghi mesi in cui aveva dovuto depennare all’agenda la maggior parte dei suoi impegni ufficiali per ragioni di salute, Kate insomma è tornata in mezzo al suo popolo. Una attesa troppo lunga che aveva seguito la diagnosi di una forma tumorale molto aggressiva che l’avevano costretta a sottoporsi a numerosi cicli di chemioterapia. E ora che la malattia sembra un ricordo lontano, rieccola sorridere.