Kate Middleton, la svolta contro il cancro: «È in remissione». L’annuncio dall’ospedale in cui ha fatto la chemioterapia

La principessa del Galles, 43 anni, ha visitato i pazienti dell'ospedale in cui nei mesi scorsi si è sottoposta alle cure oncologiche

La principessa Kate ha annunciato di essere «in remissione» dal cancro. La rivelazione, sulla base delle indicazioni dei medici, è arrivata a margine della visita di oggi all’ospedale di Londra, in cui negli scorsi mesi si era sottoposta a un pesante ciclo di chemioterapia. La visita nel reparto oncologico del Royal Marsden Hospital di Londra è durata circa un’ora. E non son mancati momenti di commozione, come emerso delle immagini diffuse dai media britannici.

La principessa del Galles ha spiegato di tenere molto alla visita odierna, perché voleva «dare sostegno a coloro che affrontano la terapia e attraversano un periodo difficile». Inevitabile per lei l’emozione nel ritornare nel luogo in cui di recente è stata curata: «Entrare qui dall’ingresso principale, dopo aver fatto tante visite discrete e private per le cure dei mesi scorsi, è piuttosto divertente». Kate Middleton ha poi riconosciuto «il lavoro straordinario» di medici e infermieri della struttura – di cui è diventata di recente madrina, aggiungendosi al patronato affidato da tempo al marito – Kate è stata quindi ripresa in qualche toccante momento a tu per tu con alcuni pazienti.

Ha fra l’altro confortato una malata, in visita per il suo primo trattamento oncologico, e ha poi abbracciato commossa un’altra donna. «Sono desolata, vorrei poter fare di più», le ha detto, incoraggiando tutti ad avere speranza: «Sono felice di questo incontro, vi auguro buona fortuna, qui siete in buone mani, c’è luce in fondo al tunnel».