Usa, la Casa Bianca sponsorizza la Big Beautiful Bill come un accessorio per capelli: «È bellissimo. E ti farà tornare i dollari in tasca» – Il video

La Big beautiful bill, maxi-legge fiscale, tanto desiderata dal presidente Donald Trump, promossa come un prodigioso accessorio per capelli. Così, su Instagram, la Casa Bianca annuncia il provvedimento, che vale circa mille miliardi di dollari e punta a tagliare le tasse statunitensi con alcuni stratagemmi, come l’eliminazione delle trattenute sulle mance e sugli straordinari o l’aumento del limite di detrazione per le imposte statali e locali.

«Guarda il prima e dopo, è fantastico»

«Stipendio fisso? Completamente al verde? Aumentalo con la grande e bella legge del presidente Trump. Nessuna tassa sulle mance, nessuna tassa sugli straordinari, nessuna tassa sulla previdenza sociale», recita il post sui social. E ancora: «È grande. È bellissimo. E ti fa tornare i dollari (emoji ndr) in tasca». Il video fa vedere delle donne entusiaste alle prese con una portentosa molletta. La voce dello “spot” fa un confronto fra il prima e dopo, come nelle più becere pubblicità sui prodotti di bellezza. «Guarda il prima e dopo, è fantastico», insiste l’annuncio. La “lacca” dei soliti governi non garantisce miracoli. Mentre il nuovo portentoso accessorio che dà volume sì, così come la maxi-legge fiscale di Trump promette di fare: gonfiare il capello, o meglio il portafoglio, degli americani. Una comunicazione che lascia interdetti molti followers della Casa Bianca. Perché non proprio istituzionale. «La maggior parte delle volte vedo questi post e mi chiedo se ho le allucinazioni, perché non c’è modo che la Casa Bianca pubblichi effettivamente queste cose nella vita reale», commenta Hannah. «Licenziate il trentaseienne che si spaccia per un membro della Generazione Z e che gestisce questo account», aggiunge David. E infine un altro utente, che chiede: «Come siamo finiti in una linea temporale di Black Mirror?». In alcune pubblicità compaiono le avvertenze. Su questa della White House nessuna. Eppure gli analisti sulla Big Beautiful Bill qualche perplessità l’hanno. Secondo alcune stime il maxi-provvedimento fiscale spinto da Trump potrebbe far aumentare il debito pubblico americano, di una cifra compresa tra i 3mila e i 5mila miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. Una controindicazione che non sfugge a un commentatore: «Un po’ di più sulla tua busta paga, e molto di più da prelevare a lungo termine per le prestazioni mediche e di altro tipo, che vengono perse. Non farti ingannare».