Kate Middleton è tornata: standing ovation per la principessa a Wimbledon (in viola) – Il video

Tutti in piedi questo pomeriggio a Wimbledon, subito prima dell’inizio della finale del torneo di tennis maschile, quando tra gli spalti è arrivata – come previsto – Kate Middleton. La principessa del Galles si è fatta largo verso il Royal Box del Centrale di Wimbledon tenendo per mano la figlia Charlotte in uno splendido vestito viola. Immediata la risposta del pubblico, che si è alzato in piedi in un fragoroso applauso, mentre molti sventolavano felici la bandiera del Regno. La principessa s’è allora sciolta in un ampio e quasi commosso sorriso, finalmente a suo agio in quella che è la sua seconda apparizione pubblica da quando, lo scorso marzo, la Casa Reale ha annunciò la sua malattia: un tumore per il quale è tuttora in cura. Il mese scorso – dopo un intervento all’addome – Kate era riapparsa in occasione della parata Trooping the colour per il compleanno del Re (anch’egli colpito da un cancro alcuni mesi fa). Sarà ora la principessa di Galles a premiare il vincitore della finale di Wimbledon tra l’eterno Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Mentre tra poche ore saranno altri due illustri membri della famiglia, il principe William e il figlioletto George, a presenziare a Berlino all’altro ultimo atto sportivo, quello di Euro 2024: i due tiferanno dagli spalti tedeschi per l’Inghilterra impegnata in finale contro la Spagna. Con la speranza (a dispetto dei pronostici) di festeggiare a fine serata insieme ai beniamini in maglia bianca.

