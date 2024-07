Kate Middleton sarà a Wimbledon, l’annuncio sulla finale: premierà il vincitore del torneo maschile

«La principessa del Galles, patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, assisterà alla finale del singolare maschile dei Championships di Wimbledon domenica 14 luglio». Un comunicato stringato dell’ufficio stampa della Royal Family ha annunciato la presenza di Kate Middleton sugli spalti della finale del terzo Slam della stagione. Il match tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sarà il primo evento a cui parteciperà dopo un mese di assenza dalla scena pubblica. Quasi un mese fa, il 15 giugno, c’era stata la sua prima apparizione dopo l’intervento all’addome e alla diagnosi di cancro, arrivata lo scorso marzo. L’occasione era quella della parata Trooping the colour per il compleanno del re.

Domani, 14 luglio, ci sarà dunque la seconda uscita della consorte del principe William. Ieri, invece, non ha accompagnato suo marito alla partita di beneficienza di polo al Guards Polo Club di Windsor. Kate aveva sempre presenziato alla partita di polo dove William non è in realtà uno spettatore, ma gioca: una tradizione della Royal Family, alla quale un tempo prendeva parte anche Harry. Il motivo per cui la principessa del Galles deve centellinare le sue uscite pubbliche sarebbe la spossatezza causata dalle cure oncologiche, che le farebbero venire forti nausee e una stanchezza diffusa.

