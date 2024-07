Carlos Alcaraz trionfa a Wimbledon per il secondo anno di fila: Djokovic travolto 3-0 in finale

Per Novak Djokovic sfuma, ancora una volta, il record di otto vittorie a Wimbledon. Il serbo resta incagliato a sette titoli dello slam londinese, uno in meno di Roger Federer. Ed è di nuovo Carlos Alcaraz a guastare i piani di Nole, alla sua decima finale sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Nel 2023, lo spagnolo si era aggiudicato la vittoria solo al quinto set. Oggi, 14 luglio, il match è stato invece a senso unico: 3-0 per Alcaraz, con il parziale di 6-2 6-2 7-6 (7-4). Djokovic, con i suoi 24 Slam, resta il tennista più vincente dell’era Atp. Dopo la finale di oggi, il bilancio delle partite giocate tra Djokovic e Alcaraz vede i due vede appaiati in un testa a testa: tre vittorie per il serbo (nella semifinale del Roland Garros, nella finale di Cincinnati e nelle ultime Finals di Torino), tre per lo spagnolo (nel Masters 1000 di Madrid e nella finale dello scorso anno a Wimbledon). Sugli spalti del Center Court c’era anche Kate Middleton, la principessa del Galles ricomparsa in pubblico per la seconda volta da quando a marzo ha fatto sapere di soffrire di un tumore. Accolta dal pubblico con una standing ovation, Kate è poi scesa sull’erba a finale conclusa per premiare il vincitore del torneo, in qualità di madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

