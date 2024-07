La regina Elisabetta «morta per un mieloma», la rivelazione del biografo di Kate Middleton: il ruolo della principessa dietro le liti tra Carlo e William

Arriva un’altra conferma sulle cause della morte della Regina Elisabetta, che secondo il comunicato ufficiale diffuso a settembre 2022 sarebbe scomparsa per «età avanzata». Nella biografia su Kate Middleton, «Catherine, The Princess of Wales», di Robert Jobson emerge quanto già trapelato in passato: la sovrana sarebbe morta per un tumore. Nel libro anticipato dal Daily Mail, c’è un passaggio in cui si racconta come ormai le mani della Regina Elisabetta fossero indebolite dal mieloma. Faceva fatica a reggere la teiera, che per non rovesciare chiedeva di reggere al suo staff. Gli ultimi giorni della Regina erano caratterizzati da una sensazione di grande solitudine, dopo che le sue collaboratrici storiche erano andate in pensione e non c’erano più il marito e le sue amiche: «Non conosco più nessuno».

Le telefonate tra la Regina e William

A consolare la Regina prima della sua scomparsa secondo Jobson sarebbe stato il rapporto sempre più stretto col nipote William. Mentre con suo figlio Carlo i rapporti rimasero sempre distaccati, con William erano numerose le telefonate e le visite. Merito della mediazione di Kate Middleton, che avrebbe convinto il marito a trasferire la residenza di famiglia più vicino a Windsor.

Kate Middleton la pacificatrice

L’arrivo di Kate Middleton nella famiglia reale avrebbe portato una maggiore pacificazione, secondo Jacobs. Sarebbe stato merito suo se William, descritto come scontroso e ostinato, si sia riavvicinato al padre dopo anni di rapporti gelidi, soprattuto dopo la separazione con la madre Diana. La tesi della biografia è che Kate Middleton abbia portato calma e sicurezza nella vita di suo marito, che non voleva ripetere l’errore del padre di privilegiare gli impegni di Stato rispetto al tempo dedicato ai figli. Di Kate Middleton, Jobson scrive che «cerca sempre di considerare i punti di vista altrui… e ha ricavato per sé un ruolo da pacificatrice nelle vicende famigliari». Sempre Catherine ha aiutato il marito ad avere un buon rapporto anche con Camilla, odiosissima da sua madre Diana.

I viaggi in elicottero

Nel libro viene raccontato anche un altro tema che ha portato William e Carlo a litigare a lungo. L’attuale re sarebbe stato sempre contrario ai viaggi in elicottero, ridendoli troppo pericolosi. Mezzo però privilegiato da William, che da pilota esperto ha sempre usato l’elicottero per i viaggi anche con la famiglia. Un timore che Jacobs malignamente lega anche alla possibile successione al trono. Nel caso in cui fosse successo qualcosa a William, aumentavano le possibilità che al trono potesse avvicinarsi il fratello Harry con Meghan Markle. Così alla fine, davanti alla Regina, William accettò l’invito del padre a firmare un documento in cui riconosceva i rischi che correva viaggiando in elicottero.

