Lutto a Buckingham Palace, è morta a 92 anni la duchessa di Kent: chi era e perché stupì il Regno Unito

Katherine, moglie del duca di Kent e cugina della regina Elisabetta II, si è spenta a Kensington Palace circondata dalla famiglia

Con «profonda tristezza» Buckingham Palace ha annunciato la morte della duchessa di Kent, Katharine, scomparsa a 92 anni nella serata di giovedì a Kensington Palace, circondata dai suoi familiari. Era la più anziana tra i membri della Royal Family, sposata dal 1961 con il principe Edward, duca di Kent, cugino di primo grado della regina Elisabetta II. La bandiera su Buckingham Palace è stata abbassata a mezz’asta, mentre re Carlo III e la regina Camilla, insieme a tutti i Windsor, hanno espresso cordoglio e ricordato «la dedizione di una vita» della duchessa verso la musica, i giovani e le numerose organizzazioni benefiche sostenute nel corso degli anni.

Una vita tra la famiglia aristocratica e l’impegno personale

Nata Katharine Worsley in una famiglia aristocratica dello Yorkshire, entrò a far parte della famiglia reale britannica nel 1961 con il matrimonio celebrato nella cattedrale di York Minster, alla presenza della regina Elisabetta II e del principe Carlo. A corte ricoprì un ruolo istituzionale regolare, accompagnando il marito negli impegni ufficiali, ma seppe anche ritagliarsi spazi autonomi. Per esempio, la sua passione per la musica la portò a insegnare in una scuola elementare di Hull, dove per i suoi alunni non era la duchessa di Kent, ma semplicemente «Mrs Kent».

Il legame con Wimbledon e l’iconico abbraccio a Jana Novotna

La duchessa divenne un volto noto al grande pubblico soprattutto grazie alla sua presenza a Wimbledon, dove per decenni consegnò trofei ai vincitori e fu testimone delle emozioni più intense. Rimane impressa la scena del 1993 in cui consolò la tennista ceca Jana Novotna, in lacrime dopo la sconfitta in finale contro Steffi Graf. Cinque anni più tardi, la duchessa fu sul campo per consegnare alla stessa Novotna il trofeo di campionessa. Nel 2017 espresse profonda tristezza per la morte prematura della giocatrice, scomparsa a 49 anni per un tumore.

La scelta di fede senza precedenti nella Royal Family

Nel 1994, Katharine fece una scelta di grande significato personale e simbolico. Si convertì al cattolicesimo, prima reale britannica a compiere tale passo dopo oltre tre secoli (l’ultimo era stato Giacomo II Stuart, alla fine del 1600). La decisione fu definita dalla duchessa «ponderata a lungo», come riporta la Bbc, e fu accolta dalla Chiesa con una celebrazione guidata dal cardinale Basil Hume, allora arcivescovo di Westminster. La sua fede si tradusse anche in un impegno concreto. La duchessa sostenne organizzazioni come la charity “Passage”, dedicata all’assistenza dei senzatetto, fondata proprio da Hume e oggi appoggiata dal principe di Galles.