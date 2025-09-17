Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
ESTERICarlo IIIDonald TrumpKate MiddletonKeir StarmerPrincipe WilliamRegno UnitoRoyal FamilyUSA

Visita di Stato a Windsor, Trump accolto con onori mai visti: giro in carrozza con Re Carlo e visita alla tomba della Regina Elisabetta

17 Settembre 2025 - 15:11 Ugo Milano
embed
trump re carlo
trump re carlo
Il presidente Usa è arrivato a Londra per la seconda visita di Stato dopo quella fatta nel primo mandato. Non era mai accaduto nella storia della corona britannica

Donald Trump è stato ricevuto con tutti gli onori dalla famiglia reale britannica nel corso della sua visita di Stato nel Regno Unito. Non si è trattato, secondo i media inglesi, del solito allestimento cerimoniale per le visite degli altri leader mondiali. Per il tycoon è stata messa in piedi un’accoglienza senza precedenti al castello di Windsor. Re Carlo III, affiancato dalla regina Camilla ha ricevuto la coppia presidenziale fra sorrisi e strette di mano, mentre i cannoni a salve riecheggiavano dalla Torre di Londra e dal prato del castello. Già il fatto che Trump sia stato invitato per una seconda visita ufficiale nel paese è inconsueto per un Presidente Usa al secondo mandato.

Un grande show per Trump

La giornata ha avuto tutto il sapore di un evento costruito per impressionare: William e Kate hanno scortato Donald e Melania Trump lungo il percorso cerimoniale, prima che il presidente e la first lady salissero su una carrozza reale, coperta a causa maltempo, per una breve processione nel parco di Windsor. La Royal Guard, schierata in alta uniforme, ha eseguito gli inni nazionali dei due Paesi. The Donald ha accolto facendo il saluto militare e la first lady poggiando la mano sul cuore. L’epilogo di uno spettacolo degno quasi di un’incoronazione, mai visto per il ricevimento di un qualunque leader straniero a memoria d’uomo. Nel pomeriggio Trump renderà omaggio alla regina Elisabetta deposta nella cappella di San Giorgio.

Le foto con Jeffrey Epstein

L’arrivo di Trump è avvenuto nella serata di ieri, 17 settembre, con l’atterraggio dell’Air Force One a Stansted e la prima notte passata a Winfield House, residenza dell’ambasciatore Usa. Anche se l’intera visita si svolge a porte chiuse per evitare grandi contestazioni, le proteste non sono mancate: sulle mura di Windsor è stata proiettata un’immagine di Trump insieme a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi su minori. La polizia ha fermato quattro persone.

Il vertice con Starmer

La giornata si concluderà con un banchetto di Stato a Windsor, a cui parteciperanno circa 160 invitati. Fra loro il premier Keir Starmer e i vertici della tecnologia americana, tra cui Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI) e Satya Nadella (Microsoft). Il cuore della visita, infatti, è economico: la Casa Bianca e Downing Street hanno annunciato investimenti per circa 35 miliardi di dollari nelle infrastrutture tecnologiche britanniche. Domani invece Trump è atteso ad un faccia a faccia con Starmer in un vertice ai Chequers, la residenza di campagna dei primi ministri.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Idf attacca ancora Gaza City: «Distrutti siti terroristici, controlliamo il 40% del territorio». L’Onu: «Israele responsabile di genocidio»

2.

Rapina tre banche in un giorno con un biglietto di carta, lo chef padovano Valentino Luchin arrestato a San Francisco

3.

Cremlino: «La Nato è di fatto in guerra con la Russia». Crosetto avverte: «Se ci attaccano non siamo pronti». Drone russo abbattuto sopra il palazzo del presidente in Polonia

4.

«Governo italiano complice di Israele»: la denuncia alla Cpi per il «genocidio» a Gaza

5.

L’editorialista del Washington Post licenziata in tronco per le sue critiche a Charlie Kirk. Chi è Karen Attiah

leggi anche
commissione-ue-sanzioni-israele
ESTERI

L’Ue alza la pressione su Israele: stop al sostegno bilaterale e al trattato commerciale. Ma le armi restano fuori dalle sanzioni

Di Gianluca Brambilla
Christian Brückner
ESTERI

Scarcerato Christian Brückner, il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann. Per la famiglia della piccola fine delle speranze

Di Ugo Milano
gaza city
ESTERI

Fuga da Gaza City, in migliaia provano a lasciare l’area colpita dall’Idf. «Migliaia di dollari per scappare e 8 ore per fare 15 chilometri»

Di Stefania Carboni