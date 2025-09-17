Visita di Stato a Windsor, Trump accolto con onori mai visti: giro in carrozza con Re Carlo e visita alla tomba della Regina Elisabetta

Il presidente Usa è arrivato a Londra per la seconda visita di Stato dopo quella fatta nel primo mandato. Non era mai accaduto nella storia della corona britannica

Donald Trump è stato ricevuto con tutti gli onori dalla famiglia reale britannica nel corso della sua visita di Stato nel Regno Unito. Non si è trattato, secondo i media inglesi, del solito allestimento cerimoniale per le visite degli altri leader mondiali. Per il tycoon è stata messa in piedi un’accoglienza senza precedenti al castello di Windsor. Re Carlo III, affiancato dalla regina Camilla ha ricevuto la coppia presidenziale fra sorrisi e strette di mano, mentre i cannoni a salve riecheggiavano dalla Torre di Londra e dal prato del castello. Già il fatto che Trump sia stato invitato per una seconda visita ufficiale nel paese è inconsueto per un Presidente Usa al secondo mandato.

Un grande show per Trump

La giornata ha avuto tutto il sapore di un evento costruito per impressionare: William e Kate hanno scortato Donald e Melania Trump lungo il percorso cerimoniale, prima che il presidente e la first lady salissero su una carrozza reale, coperta a causa maltempo, per una breve processione nel parco di Windsor. La Royal Guard, schierata in alta uniforme, ha eseguito gli inni nazionali dei due Paesi. The Donald ha accolto facendo il saluto militare e la first lady poggiando la mano sul cuore. L’epilogo di uno spettacolo degno quasi di un’incoronazione, mai visto per il ricevimento di un qualunque leader straniero a memoria d’uomo. Nel pomeriggio Trump renderà omaggio alla regina Elisabetta deposta nella cappella di San Giorgio.

Le foto con Jeffrey Epstein

L’arrivo di Trump è avvenuto nella serata di ieri, 17 settembre, con l’atterraggio dell’Air Force One a Stansted e la prima notte passata a Winfield House, residenza dell’ambasciatore Usa. Anche se l’intera visita si svolge a porte chiuse per evitare grandi contestazioni, le proteste non sono mancate: sulle mura di Windsor è stata proiettata un’immagine di Trump insieme a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi su minori. La polizia ha fermato quattro persone.

Il vertice con Starmer

La giornata si concluderà con un banchetto di Stato a Windsor, a cui parteciperanno circa 160 invitati. Fra loro il premier Keir Starmer e i vertici della tecnologia americana, tra cui Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI) e Satya Nadella (Microsoft). Il cuore della visita, infatti, è economico: la Casa Bianca e Downing Street hanno annunciato investimenti per circa 35 miliardi di dollari nelle infrastrutture tecnologiche britanniche. Domani invece Trump è atteso ad un faccia a faccia con Starmer in un vertice ai Chequers, la residenza di campagna dei primi ministri.