L’accoglienza a Trump a Londra: le foto con Epstein proiettate sul castello di Windsor

Quattro arresti nella notte. Oggi la cerimonia con Re Carlo

Quattro persone sono state arrestate nella notte di mercoledì 17 settembre per aver proiettato immagini di Donald Trump e di Jeffrey Epstein sul castello reale di Windsor. Si tratta della residenza in cui il presidente degli Stati Uniti sarà ospite di Re Carlo durante la visita di Stato in Gran Bretagna. Trump è arrivato ieri sera e oggi per lui è in programma una cerimonia proprio al castello, che si trova a 40 chilometri da Londra.

Le foto

Nelle prime ore di martedì, i manifestanti hanno srotolato un enorme striscione con una fotografia di Trump ed Epstein vicino al Castello di Windsor. In seguito hanno proiettato diverse immagini dei due su una delle torri del castello. La polizia ha dichiarato in un comunicato che quattro adulti sono stati arrestati in seguito a una «proiezione non autorizzata al Castello di Windsor, che hanno descritto come una trovata pubblicitaria. I quattro rimangono in custodia. L’8 settembre, i Democratici della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno reso pubblica una lettera di compleanno che Trump avrebbe scritto a Epstein più di 20 anni fa. La Casa Bianca ne ha negato l’autenticità. La lettera è stata anche proiettata sul castello, insieme a foto delle vittime di Epstein, ritagli di giornale sul caso e rapporti della polizia.

La relazione Trump-Epstein

La pubblicazione della lettera ha riportato l’attenzione sull’affaire Epstein. Sebbene abbia esortato i suoi sostenitori ad abbandonare l’argomento, la curiosità di conoscere i dettagli sui crimini di Epstein e su chi altro potrebbe averne saputo o essere stato coinvolto con lui è rimasta alta. Trump era amico di Epstein prima di diventare presidente. I due hanno rotto nel 2019. La lettera di compleanno conteneva il testo di un presunto dialogo tra Trump ed Epstein in cui Trump lo chiama “amico”. E dice: «Che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto». Il testo è racchiuso in uno schizzo approssimativo della sagoma di una donna nuda.