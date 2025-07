Il Wsj e la lettera inedita di Trump a Epstein: «Il nostro meraviglioso segreto»

Il presidente dice che è falsa e annuncia una querela per il giornale. La missiva oscena e allusiva in regalo per il 50esimo compleanno del miliardario pedofilo. L'annuncio su Truth: desecretate i file

Il caso Epstein sta esplodendo in faccia a Donald Trump. Il Wall Street Journal rivela l’esistenza di un album con lettere scritte al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per il suo 50esimo compleanno da vari amici. Tra queste ce n’è una attribuita al presidente degli Stati Uniti, oscena come le altre. La missiva contiene diverse righe di testo dattiloscritto incorniciate dalla sagoma di una donna nuda, che sembra disegnata a mano con un pennarello. La firma del futuro presidente è una sinuosa scritta “Donald” sotto la vita, a evocare i peli pubici. Questa la chiusa: «Buon compleanno e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto». Trump ha reagito accusando il Wsj di aver pubblicato un falso e chiedendo la desecretazione dei file di Epstein.

La lettera

Trump ha risposto alla notizia sulla sua piattaforma Truth Social, affermando che avrebbe fatto causa al giornale e a Rupert Murdoch, che controlla la casa editrice News Corp. «Il Wall Street Journal e Rupert Murdoch, personalmente, sono stati avvertiti direttamente dal presidente Donald J. Trump che la presunta lettera da loro stampata dal presidente Trump a Epstein era un falso e, se la pubblicassero, verrebbero citati in giudizio», ha scritto Trump. «Il presidente Trump farà causa a breve al Wall Street Journal, a News Corp e al signor Murdoch», ha concluso. Un portavoce del Wall Street Journal e della sua società madre, Dow Jones & Co, ha rifiutato di commentare con Reuters la notizia o la minaccia di Trump di intentare causa.

Il testo

Nella lettera c’è una conversazione immaginaria tra due interlocutori scritta in terza persona. «Voce fuori campo: Nella vita ci deve essere qualcosa di più che avere tutto», iniziava il messaggio. Donald: Sì, c’è, ma non ti dirò di cosa si tratta. Jeffrey: Nemmeno io, perché so di cosa si tratta. Donald: Abbiamo alcune cose in comune, Jeffrey. Jeffrey: A pensarci bene, sì. Donald: Gli enigmi non invecchiano mai, l’hai notato? Jeffrey: In effetti, lo era così chiaro per me l’ultima volta che ti ho visto. Trump: avere un amico è una cosa meravigliosa. Buon compleanno e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto. L’album rilegato in pelle è stato il regalo speciale nel 2003 della compagna Ghislaine Maxwell, poi condannata a 20 anni come complice di Epstein nel traffico sessuale di minorenni. Tra i mittenti delle lettere figurano il miliardario Leslie Wexner, l’avvocato Alan Dershowitz (che lo difese dopo il primo arresto nel 2006), un economista di Harvard ora deceduto.

I documenti

Secondo le persone che hanno esaminato le pagine dell’album, si tratta di documenti esaminati dai funzionari del Dipartimento di Giustizia che hanno indagato su Epstein e Maxwell anni fa. Non è chiaro se alcune di queste pagine facciano parte della recente revisione dell’amministrazione Trump, che ha chiuso il caso tra le polemiche. L’esistenza dell’album e il contenuto delle lettere di compleanno non erano stati precedentemente resi noti. Il vicepresidente J.D. Vance ha risposto all’articolo su X, dicendo: «Perdonate il mio linguaggio, ma questa storia è una totale stronzata. Il WSJ dovrebbe vergognarsi di averla pubblicata». Le accuse secondo cui Epstein avrebbe abusato sessualmente di ragazze sono diventate pubbliche nel 2006, dopo la compilazione del libro dei compleanni. Quell’anno è stato arrestato prima di accettare un patteggiamento.

L’indagine

Epstein è morto in carcere nel 2019 dopo essere stato arrestato una seconda volta e accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico sessuale. Il Dipartimento di Giustizia questo mese ha concluso che non c’erano prove a sostegno di una serie di teorie cospirative di lunga data sui suoi clienti e sulla sua morte in carcere nel 2019. E questo ha causato una frattura fra i Maga sostenitori di Trump e il presidente. Che, dopo aver cavalcato per anni il caso Epstein, ha detto che si trattava di una bufala.

La resa del presidente

La pubblicazione della lettera e le polemiche hanno portato Trump a un repetino cambio di strategia sui file di Epstein. «A causa dell’assurda pubblicità data a Jeffrey Epstein, ho chiesto alla procuratrice generale Pam Bondi di produrre qualsiasi testimonianza pertinente del gran giurì, previa approvazione della Corte. Questa truffa, perpetuata dai Democratici, dovrebbe finire, subito!», ha annunciato il presidente su Truth. Poco dopo, la ministra della Giustizia ha dichiarato su X che il Dipartimento di Giustizia è pronto a chiedere alla corte venerdì di desecretare le trascrizioni della giuria. Intanto il presidente è ancora molto arrabbiato con i giornali. Il Wall Street, scrive, «si è davvero rivelato essere un ‘giornalaccio disgustoso e lurido‘ e, scrivendo menzogne diffamatorie come questa, dimostra la sua disperazione nel cercare di restare rilevante».