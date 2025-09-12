Il video alterato è stato pubblicato per la prima volta da un account parodistico

La sera di giovedì 4 settembre 2025 la Casa Bianca ha ospitato una cena esclusiva che ha riunito i più influenti CEO della tecnologia americana, tra cui Mark Zuckerberg di Meta, Tim Cook di Apple, Sam Altman di OpenAI e Bill Gates di Microsoft, alla presenza del Presidente Donald Trump e della First Lady Melania Trump. L’evento è stato registrato e trasmesso sui media mostrando i vari discorsi che elogiavano la leadership del Presidente e le discussioni sugli investimenti nell’innovazione tecnologica negli Stati Uniti. Un video in particolare ha generato molto interesse diventando virale sui social. Il video riprende il discorso di Bill Gates nel quale il magnate fa confessioni scioccanti e usa un linguaggio scurrile. Tuttavia, una semplice analisi rivela che il video è modificato.

Per chi va di fretta

Il video in cui Bill Gates “chiede scusa” per Windows, i virus, i vaccini, la sterilizzazione e chiede la grazia per “tutta quella roba di Epstein” è falso.

Le immagini di Gates che parla alla cena sono reali, ma l’audio contenente le affermazioni scandalose è stato generato artificialmente.

Il video alterato è stato pubblicato per la prima volta da un account parodistico su X (@PapiTrumpo) e presenta una descrizione che lo identifica come tale.

Il vero intervento di Bill Gates alla cena si è concentrato sull’innovazione, l’intelligenza artificiale e i progressi nella salute, inclusi vaccini e modifiche genetiche.

Nonostante le prove della manipolazione, il video ha spopolato sui media.

Analisi

Il video circola online accompagnato dal seguente testo:

Ma state ascoltando ciò che sta dicendo con la propria bocca il criminale Bill Gates? Vi rendete conto cosa sta facendo Trump? Sta facendo confessare a Bill Gates con la propria bocca i crimini che ha commesso contro l’umanità. TRUMP SEI UN GENIO ! Il Donaldo Trumpo – Bill Gates – Sono venuto a scusarmi per quelle versioni di Windows che erano così terribilmente difettose… e in sostanza, tutte le versioni lo erano. Inoltre, per aver creato virus informatici con cui poi ho guadagnato vendendovi antivirus. E, visto che abbiamo toccato l’argomento, scusate per la diffusione di virus infettivi che mi hanno permesso di guadagnare con i vaccini e altre cose del genere. Che tra l’altro hanno sterilizzato molti di voi. Capite, semplicemente, che siamo troppi su questo pianeta e non è una cosa buona. In parte per questo ora sto pensando a come spegnere il sole. E, per non ripetermi, scusate per Epstein e tutto quel casino. Grazie. Dan Scavino, il più fedele capo della messaggistica di Trump, è ancora una volta geniale Capite, vero, che Trump approva questo messaggio. Ricordate che Scavino era in Alaska con Trump. I non americani devono sapere che questo non è solo un broker dei social media. Si tratta di uno dei più fidati uomini d’armi di Trump. Grazie Mike John Qanon

I discorsi a confronto

Durante la cena, Bill Gates, seduto accanto alla First Lady Melania Trump, ha preso la parola per esprimere il suo apprezzamento. Nel suo vero discorso, Gates ha ringraziato il Presidente per aver permesso grandi investimenti negli Stati Uniti, ha poi collegato la sua prima carriera, incentrata sull’IA, e la sua seconda, dedicata alla beneficenza e all’importanza dell’innovazione nella salute, menzionando i vaccini e la modifica dei geni. Il video virale, tuttavia, presenta un discorso totalmente diverso. L’audio alterato mostra una voce, apparentemente quella di Gates, chiedere scusa in modo volgare per ogni schifosa versione di Windows, per aver creato virus solo per trarre profitto dagli antivirus, per aver sterilizzato persone e aver cercato di oscurare il sole. Il monologo si conclude poi con la richiesta di perdono al Presidente per essere collegato al caso Epstein. Questo contenuto non corrisponde in nulla alle reali dichiarazioni di Gates e riprende diverse accuse infondate che erano già state smentite in passato.

Il testo dei due discorsi

Discorso parodia: Beh, voglio solo chiedere scusa per ogni singola dannata versione di Windows che faceva schifo, cioè praticamente tutte. Mi dispiace anche per aver creato virus solo per poterci guadagnare vendendovi il software antivirus. E a questo proposito, scusate per aver diffuso veri virus approfittando dei vaccini e roba simile. Mi dispiace anche per aver sterilizzato così tanti di voi. Siamo semplicemente troppi, e alcuni non sono simpatici – per questo sto cercando di bloccare il sole. Comunque, sono venuto solo a chiedere il perdono per tutte le faccende legate a Epstein. Grazie.

Discorso vero: Ora mi trovo nella seconda fase della mia carriera, quella di donare tutto il meraviglioso denaro che il buon lavoro di Satya ha contribuito a moltiplicare enormemente. Ma penso che ciò che lega la mia prima carriera — a cui dedico ancora un po’ di tempo, perché l’intelligenza artificiale è fenomenale — e la mia seconda carriera sia l’innovazione. Innovare nella salute, in aree come i vaccini o l’editing genetico. E il presidente e io stiamo discutendo su come portare l’innovazione americana al livello successivo, per curare e persino eradicare alcune di queste malattie.

https://twitter.com/gagirlpolitics/status/1963799387831697613

L’origine, diffusione e ricezione del video

Il video che ha generato tanta confusione è stato originariamente pubblicato su X il 5 settembre 2025, dall’account parodistico “il Donaldo Trumpo” (@PapiTrumpo). Questo account è noto per i suoi contenuti satirici. Le riprese di Bill Gates che parla sono autentiche e vengono dalle riprese ufficiali dell’incontro alla Casa Bianca, tuttavia l’audio è stato completamente modificato. Al discorso del magnate della tecnologia americana è stata sovrapposta una voce generata dall’intelligenza artificiale. Tuttavia, osservando attentamente l’immagine si nota che il labiale di Gates nel video non corrisponde all’audio diffuso, un chiaro indicatore di manipolazione. Nonostante la chiara e dichiarata origine satirica, nonché le evidenti discrepanze, il video ha rapidamente guadagnato popolarità sui social, considerato veritiero da numerosi utenti che lo hanno condiviso.

https://twitter.com/PapiTrumpo/status/1963775214598476039

Conclusioni

Nonostante l’evidente natura satirica del video molti utenti l’hanno considerato autentico e trattato come tale. Questo dimostra quanto facilmente un contenuto manipolato possa diventare virale, soprattutto se tocca temi sensibili o già oggetto di teorie complottiste.

