La falsa storia e foto dell’infermiera americana che annotava i nomi dei caduti in Normandia

L'immagine risulta generata tramite l'Intelligenza Artificiale

Circola la presunta foto di un’infermiera americana, indicata con il nome di Clara Thompson, che nel 1944 a Omaha Beach avrebbe trascritto i nomi dei soldati caduti per non dimenticarli. Una narrazione commovente, ma falsa quanto l’immagine generata tramite l’Intelligenza Artificiale.

L’immagine viene condivisa con il seguente testo:

“L’infermiera che scrisse i loro nomi” — Omaha Beach, Francia, 1944 Dopo il D-Day, innumerevoli giovani uomini furono sepolti in tombe improvvisate prima che venissero costruiti cimiteri veri e propri. L’infermiera dell’esercito Clara Thompson portava con sé un piccolo taccuino e annotava il nome di ogni soldato di cui si prendeva cura, sussurrandolo ad alta voce come a promettere che non sarebbero stati dimenticati. Decenni dopo, il suo taccuino fu ritrovato nella soffitta di sua figlia. Ogni pagina era piena di nomi, scritti con una calligrafia accurata: l’ultimo onore di un soldato da parte della donna che si era rifiutata di lasciarli sparire.