La falsa foto dei leader europei in attesa nei corridoi della Casa Bianca per incontrare Trump

Macron viene raffigurato con tre gambe e una scarpa con il tacco alto

Circola una presunta fotografia di Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen e altri leader europei ritratti come studenti in attesa di incontrare Donald Trump all’interno della Casa Bianca. La scena, che vorrebbe rappresentare l’umiliazione dell’Europa costretta a bussare alla porta di Trump per aiutare l’Ucraina contro la Russia, non è mai avvenuta. Lo scatto, infatti, è un falso creato con l’Intelligenza Artificiale.

Non esistono fonti giornalistiche o agenzie fotografiche che abbiano pubblicato un simile scatto fotografico.

Macron appare con tre gambe.

Alcuni volti sono deformati e diversi leader non sono riconoscibili.

Giorgia Meloni non compare, nonostante risulti presente.

Analisi

La presunta foto viene condivisa con la seguente descrizione:

Delegazione U.E. alla Casa Bianca oggi. Una foto che dice più di un milione di commenti…

L’immagine è stata diffusa da account X noti per diffondere disinformazione, come nel caso di Zerohedge.

Su Facebook riscontriamo condivisioni con la seguente descrizione:

Trovo patetiche, nelle forme e nei termini, le continue, farneticanti richieste giunte al Presidente Trump di partecipare anch’essi al tavolo delle trattative, il gruppo di nanerottoli europei, riuniti da oggi a Washington, per meglio condizionare l’incontro tra lo stesso Trump e Zalensky, ex Presidente ucraino, avvenuto nel pomeriggio alla Casa Bianca. Zelensky, Macron, Starmer, Merz, Meloni, Tusk per la Polonia, Stubb per la Finlandia, von Der Leyen per la Ue e il segretario generale della Nato, Mark Rutte: tutti seduti in anticamera, come tanti “scolaretti” in attesa di ricevere dal Preside (Trump) l’ammonizione, a causa del loro temperamento arrogante e bellicoso.

Gli errori commessi dall’AI

Osservando con attenzione, si riscontrano gli errori tipici delle immagini generate artificialmente. Emmanuel Macron, ad esempio, appare con tre gambe (indosserebbe anche una scarpa con il tacco).

Altri leader mostrano tratti facciali poco definiti o deformati, difficilmente compatibili con una fotografia reale. A questo si aggiunge l’assenza di Giorgia Meloni, nonostante fosse presente all’incontro presso la Casa Bianca insieme a Macron e gli altri.

Conclusioni

La foto che raffigura Macron, von der Leyen e altri leader europei in anticamera da Trump è un falso generato dall’Intelligenza Artificiale. Di fatto, il vertice sulla guerra in Ucraina non è stato documentato dai fotografi presenti con scatti simili.

