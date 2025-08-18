La notizia infondata sull’ultimatum della Casa Bianca a Zelensky per l’incontro con Trump

La fonte è un account anonimo su X

Secondo quanto riportato da diverse condivisioni sui social, Volodymyr Zelensky avrebbe ricevuto un ultimatum dalla Casa Bianca: presentarsi in abito elegante, altrimenti niente incontro con Donald Trump in occasione del vertice sul futuro dell’Ucraina. La notizia non proviene dalla Casa Bianca o da un media accreditato, ma da un account anonimo su X che utilizza un’immagine di profilo tutt’altro che istituzionale.

La presunta decisione della Casa Bianca viene condivisa riportando lo screenshot di un post X:

Bisogna pure dirglielo, perché come dimostrato finora, non ci arriva da solo…

La Casa Bianca ha informato la delegazione ucraina che Zelensky DEVE indossare un abito elegante, altrimenti non ci sarà nessun incontro!

È un incontro formale e la presidenza degli Stati Uniti è un’istituzione che richiede il massimo livello di formalità!