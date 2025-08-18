La notizia infondata sull’ultimatum della Casa Bianca a Zelensky per l’incontro con Trump
Secondo quanto riportato da diverse condivisioni sui social, Volodymyr Zelensky avrebbe ricevuto un ultimatum dalla Casa Bianca: presentarsi in abito elegante, altrimenti niente incontro con Donald Trump in occasione del vertice sul futuro dell’Ucraina. La notizia non proviene dalla Casa Bianca o da un media accreditato, ma da un account anonimo su X che utilizza un’immagine di profilo tutt’altro che istituzionale.
Per chi ha fretta
- La presunta notizia non arriva dalla Casa Bianca, ma da un post dell’account X “US Homeland Security News” (@defense_civil25).
- L’account è anonimo, non ufficiale e usa come logo quello di un’organizzazione immaginaria dei fumetti Marvel.
- Non ci sono comunicati o fonti istituzionali che confermino un ultimatum della Casa Bianca.
Analisi
La presunta decisione della Casa Bianca viene condivisa riportando lo screenshot di un post X:
Bisogna pure dirglielo, perché come dimostrato finora, non ci arriva da solo…
La Casa Bianca ha informato la delegazione ucraina che Zelensky DEVE indossare un abito elegante, altrimenti non ci sarà nessun incontro!
È un incontro formale e la presidenza degli Stati Uniti è un’istituzione che richiede il massimo livello di formalità!
L’account X e la totale assenza di una fonte ufficiale e affidabile
Alcune condivisioni riportano in chiaro la fonte della presunta notizia, ossia il post dell’account X “US Homeland Security News” (@defense_civil25).
Non si tratta di un account ufficiale né in alcun modo legato al governo americano, ma di un profilo anonimo abbonato a X. Inoltre, l’immagine del profilo riporta il logo dello S.H.I.E.L.D., organizzazione immaginaria dell’universo Marvel.
Conclusioni
Ad oggi, non esiste alcun comunicato della Casa Bianca, né conferma da fonti governative americane o ucraine, che parli di un ultimatum del genere rivolto a Zelensky e alla delegazione ucraina. si tratta dunque di una narrazione priva di fondamento, che sfrutta un tema plausibile del dress code formale.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.