Putin e l’idea della Cina come garante, cosa pretende il Cremlino per la pace in Ucraina. Trump punta al vertice con lo zar e Zelensky venerdì

Prevista per oggi 17 agosto la riunione dei Volenterosi a cui parteciperà anche Giorgia Meloni. L'ipotesi di un leader europeo con Zelensky lunedì alla Casa Bianca

Vladimir Putin avrebbe chiesto il coinvolgimento della Cina come possibile garante di un accordo di pace durante il vertice di Alaska con Donald Trump. Secondo quanto riporta Axios, citando fonti informate, il leader russo si sarebbe detto disponibile a discutere garanzie di sicurezza per l’Ucraina, rifiutando però categoricamente la presenza di una forza di sicurezza composta da militari Nato. Secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari in un’intervista al Corriere della Sera, Trump avrebbe fatta sua la proposta italiana di proteggere Kiev con il meccanismo dell’articolo 5 dello Statuto Nato, anche senza l’adesione dell’Ucraina all’alleanza Atlantica. L’articolo 5 prevede l’intervento militare della Nato in difesa di un proprio membro aggredito.

Le pretese di Mosca in Ucraina

Il Financial Times rivela i dettagli delle proposte russe, citando quattro fonti a conoscenza dei colloqui. Putin avrebbe chiesto il ritiro ucraino dalla regione orientale del Donetsk in cambio del congelamento della linea del fronte nelle regioni meridionali di Cherson e Zaporizhzhia. Mosca otterrebbe così il pieno controllo di un territorio che occupa parzialmente da oltre un decennio, dove le truppe russe stanno avanzando più rapidamente dal novembre scorso. Oltre ai territori, Putin ha posto ulteriori condizioni: il russo come lingua ufficiale in Ucraina e garanzie di sicurezza per la chiesa ortodossa.

La reazione di Zelensky e l’incontro a Washington

Fonti vicine a Zelensky hanno fatto sapere che il presidente ucraino non accetterebbe di consegnare il Donetsk, ma si è dichiarato disponibile a discutere la questione territoriale con Trump durante l’incontro previsto per lunedì a Washington. Il presidente ucraino ha commentato sui social: «Vediamo che la Russia rifiuta numerose richieste di cessate il fuoco e non ha ancora stabilito quando smetterà di uccidere. Questo complica la situazione».

Trump punta al vertice trilaterale già venerdì 22 agosto

Donald Trump ha comunicato ai leader europei la sua intenzione di organizzare un vertice trilaterale con Putin e Zelensky entro venerdì 22 agosto. Secondo la Cnn, il presidente americano si metterà al lavoro per organizzare l’incontro se i colloqui di lunedì nello Studio Ovale andranno bene. Trump avrebbe riferito ai leader europei che Putin gli ha detto: «Un accordo di pace raggiunto velocemente è meglio di un cessate il fuoco». Gli europei prevedono che almeno un altro leader europeo si unirà ai colloqui di lunedì, ma non è ancora chiaro chi.

La riunione dei Volenterosi

Oggi 17 agosto si terrà una riunione in videoconferenza del gruppo dei Volenterosi, formato dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier britannico Keir Starmer e dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parteciperà anche Giorgia Meloni.

I dubbi dell’Institute for the Study of War sulle intenzioni di Putin

L’Institute for the Study of War ha espresso cautela sulla presunta disponibilità di Putin a effettuare compromessi, riportata da diverse fonti americane dopo il vertice. L’istituto precisa che tale possibile apertura è contraddetta dalle dichiarazioni di Putin e degli altri esponenti russi successivamente al summit.