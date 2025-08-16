Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
Notte di attacchi mentre Putin parla di pace in Alaska, media ucraini: «Vergognoso, ha vinto lui». Meloni sente Trump con altri leader Ue

16 Agosto 2025 - 09:08 Ugo Milano
Vladimir Putin e Donald Trump
Vladimir Putin e Donald Trump
L'amarezza della stampa ucraina dopo il vertice in Alaska tra il presidente russo e quello americano. Il paragone impietoso con il trattamento riservato a Zelensky «umiliato pubblicamente» nello Stuio Ovale

Mentre Vladimir Putin e Donald Trump si incontravano in Alaska per discutere di accordi di pace, i cieli ucraini erano attraversati da missili e droni anche nell’ultima notte tra il 15 e il 16 agosto. Le difese antiaeree ucraine hanno respinto l’ennesima ondata di attacchi russi: secondo l’aeronautica militare di Kiev, sono stati abbattuti o bloccati 61 droni sui 85 lanciati dal nemico, mentre 24 sono riusciti a colpire 12 località diverse. Gli ucraini segnalano anche il lancio di un missile balistico Iskander-M, senza specificare se abbia raggiunto l’obiettivo. Le regioni finite sotto attacco, secondo Kiev, sono quelle di Donetsk (nel Donbass), Sumy, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Dal canto loro, i russi rivendicano di aver intercettato e distrutto 29 droni ucraini durante la stessa notte, tra mezzanotte e le 3:30 ora di Mosca. Il ministero della Difesa di Mosca specifica che dieci droni sono stati abbattuti sulla regione di Rostov, nove su Stavropol, quattro su Kursk, uno ciascuno a Belgorod, Bryansk e Krasnodar, più altri tre sul mar d’Azov.

I media ucraini: «Vertice disgustoso, vittoria totale di Putin»

La stampa ucraina non ha risparmiato critiche feroci al summit di Anchorage. Il Kyiv Independent ha definito l’incontro «disgustoso, vergognoso e, in fin dei conti, inutile» in un editoriale che apre il sito del quotidiano. Il giornale ucraino considera quel vertice un trionfo del leader russo: «Trump non ha ottenuto ciò che voleva. Ma Putin? Lui certamente sì. Dal momento in cui è sceso dall’aereo sul suolo statunitense, il dittatore russo era raggiante».

Il contrasto con l’umiliazione di Zelensky

L’editoriale sottolinea il contrasto stridente tra l’accoglienza riservata ai due leader: «Trump ha accolto Putin con un tappeto rosso, calorose strette di mano, un sorvolo di bombardieri statunitensi e un giro in limousine. L’atteggiamento amichevole era in netto contrasto con l’accoglienza ostile che Trump aveva riservato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale sei mesi prima». Il paragone è impietoso: «Il presidente ucraino ha subito una pubblica umiliazione. Quello russo è stato viziato. Entrambi gli episodi sono stati vergognosi».

La lezione che Trump non ha imparato

Il Kyiv Independent chiude con un giudizio durissimo sulla strategia americana: «Trump sembrava credere che un incontro caloroso avrebbe potuto placare Putin e rendere più probabile un cessate il fuoco. Ma c’è una lezione che Trump non ha ancora imparato: il leader russo non fa accordi, ma prende». «Prende ciò che gli viene offerto, e poi prende ancora, e continua a prendere finché non viene fermato con la forza. Questa è l’arte russa dell’accordo», conclude il quotidiano, scettico su ogni tipo di accordo che non prevda garanzie concrete.

La telefonata di Trump a leader Ue e Zelensky

La premier Giorgia Meloni è in contatto con Donald Trump e gli altri leader Ue, secondo fonti di palazzo Chigi. Come aveva anticipato Trump alla fine della conferenza stampa in Alaska, il presidente Usa ha telefonato ai leader europei, tra cui Meloni. Oltre ai leader dell’Ue, Trump ha informato anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dei risultati del vertice con Vladimir Putin in Alaska, secondo un portavoce della Commissione europea.

