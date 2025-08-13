Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Cosa si diranno Trump e Putin: dal ritiro dei soldati al congelamento della linea del fronte, tutti i nodi dell’incontro di Ferragosto

13 Agosto 2025 - 07:55 Stefania Carboni
Mosca controlla ormai circa un quinto dell’Ucraina. Cosa c'è in cima alla lista dei desideri del Cremlino. E cosa davvero può ottenere

L’incontro di Ferragosto fra Vladimir Putin e Donald Trump si terrà nella base militare di Elmendorf-Richardson, nei pressi di Anchorage, in Alaska. E in vista del vertice in tanti si chiedono quali saranno i nodi di quella che sembra sempre più una mera interlocuzione che un primo avvio di negoziati. Tonia Mastrobuoni su Repubblica prova a elencare i punti da cui partiranno i due leader. Putin controlla ormai circa un quinto dell’Ucraina: ovvero gran parte delle zone industriali a est, Donetsk e Lugansk. E a sud per un pezzo da est lungo il Dnipro toccando Cherson e la riserva naturale di Kakhovka. Sono tutte aree che Mosca reclama e non ha intenzione di mollare. In più il leader russo voleva nero su bianco il “niet” eterno all’adesione dell’Ucraina alla Nato. Oltre alla Crimea, annessa illegalmente nel 2014.

Putin e l’offerta “irresistibile”: fare una legge in cui promette di non invadere più l’Ucraina

Di questa lista dei desideri quello che sembra più concreto è il ritiro delle truppe ucraine dal Donbass e il riconoscimento della Crimea. Condizioni imprenscindibili per un cessate il fuoco da parte del Cremlino. Non solo, a garanzia di tutto questo Putin farebbe approvare una legge in cui promette di non invadere più l’Ucraina. Su Cherson e Zhaporizhzhia spunta invece l’ipotesi di un congelamento della guerra lungo l’attuale linea di contatto tra i due eserciti. Oppure un nuovo confine verrà congelato (per ora) durante i negoziati tra Putin e Trump.

Ma come si procederà, davvero: prima il ritiro delle truppe

Secondo l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff ci saranno due fasi, una prima di ritiro delle truppe di Kiev da Donetsk e l’altra, successiva, di congelamento del conflitto lungo le linee di combattimento attuali. Tutte condizioni che verranno comunicate a Zelensky. Ma che non chiariscono un punto per Kiev, basilare: quando e come si stabilirà davvero un cessate il fuoco. Per ora Zelensky è stato chiaro: niente cessione Donbass, in cima alla lista dei desideri del Cremlino.

