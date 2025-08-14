Ucraina, a rischio vertice Trump-Putin in Alaska: vulcano erutta dopo secoli. Gli Usa preparano un’offerta, ecco cosa comporta

Il tycoon accoglierà domani ad Anchorage il presidente russo. Nel bilaterale si parlerà soprattutto di una possibile soluzione alla guerra in Ucraina

Non si è ancora dissolta la fitta nube di fumo e cenere che da una settimana ha annerito i cieli della penisola russa della Kamchatka e dell’Alaska. Una colonna che si è estesa per 170 chilometri e causata dall’eruzione, dopo secoli di quiescenza, del vulcano Krasheninnikov. L’evento poteva mettere a rischio il vertice tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, dato che per tutti i voli è stata dichiarata l’allerta arancione e la compagnia Alaska Airlines ha annullato i viaggi per le città di Nome e Kotzebue. Il faccia a faccia però s’ha da fare, e la conferma è arrivata direttamente dal Cremlino.

Quando sarà il bilaterale tra Trump e Putin

Inizierà tutto con un bilaterale tra i due presidenti, che – insieme agli interpreti – si chiuderanno all’interno di una stanza da soli intorno alle 11.30 locali di venerdì 15 agosto, le 21.30 ora italiana. Poi le porte si apriranno per i due entourage. Putin, ha fatto sapere il consigliere per la Politica estera Iuri Ushakov, sarà accompagnato anche da tre ministri: quello degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle finanze Siluanov.

I minerali dell’Alaska come moneta di scambio: cosa proporrà Trump a Putin

Al centro del dialogo ci sarà ovviamente la questione della guerra in Ucraina, ma da Mosca assicurano che non si parlerà certo solo di quello. Il nodo principale, però, è ovvio che sia il futuro del conflitto. Secondo il Telegraph, Trump starebbe valutando di addolcire il boccone offrendo alla Russia accesso a minerali e terre rare in Alaska, oltre che la revoca di alcune sanzioni all’industria aerea, in cambio della tregua. Stando a Politico, il tycoon sarebbe contemporaneamente pronto a riconoscere da parte americana diverse garanzie di sicurezza a Kiev, per «scoraggiare future aggressioni russe». Sarà discusso anche «lo sviluppo futuro della collaborazione bilaterale nel settore commerciale ed economico, che ha un enorme potenziale purtroppo finora non sfruttato», ha anticipato Uhakov.