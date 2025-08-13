Ucraina, il vertice tra Trump, Zelensky e i paesi dell’Ue. L’ungherese Orbán: «Kiev ha già perso la guerra»

Il leader ucraino da Berlino replica: «Non permettiamo alla Russia di ingannarci, va fatta una pace giusta»

«Gli ucraini hanno perso questa guerra». Queste le parole del premier ungherese, Viktor Orbán, a margine dell’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Berlino, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la videoconferenza con i leader europei e il presidente americano Donald Trump, in vista dell’incontro del presidente Usa in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin. «Si parla come se questa fosse una situazione di guerra aperta», ha dichiarato l’ungherese in un’intervista pubblicata dal sito di notizie ‘Mandiner.hu‘. «Gli ucraini hanno perso questa guerra, la Russia ha vinto la guerra», ha aggiunto, dopo che ieri si è sfilato dalla dichiarazione congiunta dei leader europei.

«Non permettiamo alla Russia di ingannarci»

Kiev e alleati devono premere su Mosca per una «pace giusta». Lo ripete il presidente ucraino Zelensky. «Gli ultimi giorni hanno visto più di trenta colloqui e consultazioni con i partner. Diverse zone del mondo, diverse prospettive, ma posizioni condivise – scrive Zelensky su X – Questa guerra va fermata. Vanno fatte pressioni sulla Russia in nome di una pace giusta. Dobbiamo sfruttare l’esperienza dell’Ucraina e dei nostri partner per evitare l’inganno da parte della Russia». «Al momento – ribadisce – non ci sono segnali che i russi si preparino a porre fine alla guerra. Il nostro lavoro coordinato e le azioni congiunte di Ucraina, Usa, Europa e di tutti i Paesi che vogliono la pace possono costringere la Russia alla pace». Zelensky conclude ringraziando «tutti coloro che stanno garantendo aiuto».