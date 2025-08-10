Meloni e i leader Ue con l’Ucraina: «No alla modifica dei confini con la forza». Zelensky gela il vertice Trump-Putin, la Casa Bianca vuole invitarlo

Secondo la Nbc la Casa Bianca sta pensando di allargare l'incontro tra i presidenti. Una dichiarazione congiunta della premier insieme a Macron, Starmer, Merz e von der Leyen ribadisce il sostegno a Kiev

Gelo da Kiev sul vertice in programma il 15 agosto in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto con decisione le indiscrezioni secondo cui Mosca avrebbe presentato a Washington una proposta di cessate il fuoco in cambio di «enormi concessioni territoriali» sull’Ucraina orientale. «Non regaleremo la nostra terra all’occupante» ha dichiarato Zelensky, sottolineando che «ogni decisione presa senza Kiev non porterà a nulla». Secondo fonti statunitensi, la Casa Bianca starebbe valutando di invitare anche il leader ucraino all’incontro in Alaska, nel tentativo di coinvolgerlo direttamente nei colloqui. Intanto, da Bruxelles arriva un pressing deciso perché Kiev sia parte attiva di qualsiasi negoziato. «No a modifiche dei confini ucraini con la forza» è il messaggio arrivato dai leader europei al termine di una riunione con il vicepresidente Usa JD Vance.

Il pressing dell’Europa a favore dell’Ucraina

Nella notte, il presidente francese Emmanuel Macron, la premier italiana Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro polacco Donald Tusk, il premier britannico Keir Starmer, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente finlandese Alexander Stubb hanno diffuso una dichiarazione congiunta sulla pace in Ucraina, in vista del vertice. «Accogliamo con favore l’impegno del Presidente Trump volto a fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra di aggressione della Federazione Russa e raggiungere una pace giusta e duratura» si legge nel documento. I leader sottolineano però che «il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina» e ribadiscono che «i confini internazionali non possono essere modificati con la forza».

Il cessate il fuoco come punto di partenza

La controproposta avanzata da Kiev e dai Paesi europei è chiara: «Condividiamo la convinzione che una soluzione diplomatica debba tutelare gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa. Trattative significative possono avere luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità». L’attuale linea di contatto, spiegano, dovrebbe costituire «il punto di partenza per i negoziati». Gli alleati europei si dicono pronti a sostenere l’Ucraina «sia sul piano diplomatico, sia mantenendo il sostanziale supporto militare e finanziario», e a proseguire nella pressione economica su Mosca attraverso le sanzioni. Un messaggio unitario che, alla vigilia dell’appuntamento in Alaska, punta a evitare qualsiasi intesa bilaterale tra Washington e Mosca che possa lasciare Kiev fuori dal tavolo, consolidando di fatto le conquiste territoriali russe.