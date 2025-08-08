Trump ci riprova: «Guerra in Ucraina può finire presto: ci sarà scambio di territori». La pretesa di Putin per la pace e il vertice «a breve»

A suggerire una fine imminente del conflitto russo-ucraino sarebbe l'istinto del presidente americano. Il Cremlino ha presentato una proposta alla Casa Bianca per il cessate il fuoco che difficilmente vedrà il favore di Kiev

Donald Trump è sempre più convinto di riuscire a trovare un accordo di pace a breve tra Russia e Ucraina. Dopo aver mancato la promessa di risolvere il conflitto in 24 ore, il presidente Usa ci riprova. « «L’Europa vuole vedere la pace. Credo che Putin voglia vedere la pace. E Zelensky vuole vedere la pace». Trump ha inoltre annunciato: «Più tardi annuncerò il luogo dell’incontro con la Russia. Vedrò Putin a breve», dopo le indiscrezioni che collocano l’incontro alla fine della prossima settimana. Non sarà a Roma, nonostante la disponibilità dell’Italia da parte premier Giorgia Meloni, che non ha mai confermato ufficialmente. Il Cremlino non accetta un vertice in Europa, dove «ci sono troppi amici di Kiev». Riguardo alla possibile risoluzione del conflitto, Trump ha aggiunto: «La guerra tra Russia e Ucraina potrebbe essere risolta presto. Il mio istinto mi dice che abbiamo una possibilità».

Trump: «Ci sarà scambio di territori»

Trump ha lasciato intendere che uno scambio di territori sarebbe parte di un possibile accordo tra Russia e Ucraina. «Ci stiamo pensando, ma in realtà stiamo cercando di recuperare qualcosa e di scambiare qualcosa. È complicato. Ma ne riavremo un po’. Ne scambieremo alcuni. Ci saranno alcuni scambi di territori per il miglioramento di entrambi», ha spiegato il presidente americano.

La proposta di Putin: cessate il fuoco in cambio del Donbass

Secondo il Wall Street Journal, Putin ha presentato questa settimana una proposta all’amministrazione Trump per il cessate il fuoco in Ucraina che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento globale delle rivendicazioni russe. L’offerta di Putin, riportata da fonti citate dal quotidiano americano, prevede che l’Ucraina ceda il Donbass occupato dalle truppe di Mosca, cioè almeno la parte orientale, oltre che la Crimea. A Steve Witkoff, l’inviato di Trump, il leader del Cremlino ha comunicato che accetterebbe un cessate il fuoco completo se Kiev accettasse di ritirare le sue forze da tutta la regione del Donetsk, nell’Ucraina orientale.