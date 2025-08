Guerra in Ucraina, il Cremlino: «Putin pronto a incontrare Zelensky. Cautela sul nucleare». Witkoff atteso a Mosca in settimana

Il vertice tra i due leader «solo dopo il lavoro preparatorio a livello di esperti e se le distanze saranno state accorciate», fa sapere il portavoce del Cremlino, Peskov. L'inviato Usa, Witkoff, a Mosca mercoledì o giovedì

Dopo la richiesta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di un nuovo incontro a Istanbul con la Russia per i negoziati di pace, il Cremlino – tramite il suo portavoce Peskov, citato dalla Tass – ha fatto sapere che Vladimir Putin sarebbe pronto a incontrare il leader di Kiev, ma solo dopo aver fatto «il lavoro preparatorio a livello di esperti» e quando «le distanze saranno accorciate». Nel frattempo, Donald Trump ha affermato che i sottomarini nucleari statunitensi, dispiegati dopo le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, «sono nella regione russa». In mattinata, è arrivata la replica di Mosca: «Trattiamo con cautela le dichiarazioni legate alle questioni nucleari e la Russia ritiene che tutti debbano essere prudenti su questo tema», ha precisato ancora Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. «In generale – prosegue il portavoce del Cremlino -, naturalmente, non vorremmo in alcun modo entrare in tale polemica e non vorremmo commentarla in alcun modo. In una guerra nucleare non può esserci un vincitore. Questo è probabilmente il postulato principale da cui partiamo. Non riteniamo che ora si stia parlando di qualche tipo di escalation».

Witkoff a Mosca mercoledì o giovedì

Intanto, il presidente Usa ha confermato che il suo inviato speciale Steve Witkoff si recherà in Russia questa settimana. «Credo mercoledì o giovedì», ha detto Trump, rispondendo ai giornalisti sulla missione. «L’obiettivo è raggiungere un accordo per far sì che si smetta di uccidere la gente», ha aggiunto. Per Mosca, i contatti della leadership russa con l’inviato speciale americano sono sempre «importanti, significativi e molto utili». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, dopo l’annuncio di Trump.

L’allarme aereo in Ucraina

Intanto in Ucraina è allarme aereo in tutta l’Ucraina a causa di missili ipersonici decollati dal territorio russo. Le forze di Mosca hanno attaccato il Paese la notte scorsa e questa mattina con un missile ipersonico aria-aria X-47 M2 Kinzhal e 162 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev. Secondo i dati preliminari, le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica 161 velivoli senza pilota nemici su tutto il territorio. I rottami dei droni distrutti sono caduti in nove località nelle regioni di Odessa e Kiev. Zelensky sui social: «La Russia sta dando la caccia ai civili lungo tutto il fronte. Uccidendo persone. Uccidendo bambini. Attacchi deliberati (con droni, ndr) Fpv contro i soccorritori e i medici che intervengono in soccorso dopo gli attacchi: tutto questo è tipico di ogni città o comunità raggiunta dai droni russi. L’esercito russo sta semplicemente uccidendo tutti gli esseri viventi».