Trump: «Ora i sottomarini Usa sono più vicini alla Russia»

Il presidente americano continua a replicare alle provocazioni dell'ex presidente Medvedev. Nella notte vasto attacco di droni ucraini: colpita una raffineria nella russa Novokuybyshevsk

I due sottomarini nucleari Usa «sono più vicini alla Russia». Lo ha ribadito il presidente americano, Donald Trump, in un’intervista a Newsmax. «Beh, un ex presidente della Russia che ora è a capo di uno dei consigli più importanti, Medvedev, ha detto cose davvero brutte, parlando di nucleare. E quando nomini la parola ‘nucleare’, sai, mi si illuminano gli occhi e dico: ‘Meglio stare attenti’, perché è la minaccia definitiva», ha detto Trump. Medvedev aveva provocato il presidente americano richiamando la «mano morta», ovvero il leggendario sistema segreto sovietico che avrebbe dovuto lanciare missili nucleari contro Washington in caso di attentati ai vertici del Cremlino. Una lite tra i due che sui social poi è passata ai fatti.

In Russia in fiamme una raffineria, vasto attacco di droni da Kiev

Secondo quanto riporta il sito Ukrainska Pravda nella notte l’Ucraina avrebbe condotto un vasto attacco con droni al territorio russo scatenando un vasto incendio in una delle raffinerie di petrolio, probabilmente quella di Novokuybyshevsk, nella regione di Samara. Il governatore della regione di Samara, Vyacheslav Fedorishchev, ha confermato l’attacco. «Questa mattina, dei droni nemici hanno attaccato uno degli stabilimenti industriali di Novokuybyshevsk. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto», ha scritto sul suo canale Telegram.