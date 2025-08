L’ordine di Trump furioso con Medvedev: «Schiero due sottomarini nucleari». La rissa social e la minaccia della «mano morta»: cosa si sono detti

Su Truth il presidente americano ha avvertito il fedelissimo di Vladimir Putin: «Le parole sono importanti». Gli avvertimenti incrociati e le minacce

Dalle schermaglie sui social media ai fatti il passo per Donald Trump è molto breve, perché «le parole sono molto importanti, spesso hanno conseguenze indesiderate». Dopo il botta e risposta di ieri con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, il leader della Casa Bianca è passato alle maniere forti: «Ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni insensate e provocatorie siano più di questo». Medvedev aveva stuzzicato il presidente americano richiamando la «mano morta», leggendario sistema segreto sovietico che avrebbe dovuto lanciare missili nucleari contro Washington in caso di attentati ai vertici del Cremlino.

La decisione di Trump: «Le parole sono importanti, spesso hanno conseguenze indesiderate»

Lo scontro va avanti dietro la tastiera, perché è ancora sul suo social Truth che The Donald ha ripreso la gara di minacce: «Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni insensate e provocatorie fossero più di questo», ha scritto. «Le parole sono molto importanti e possono spesso portare a conseguenze indesiderate; spero che questo non sia uno di quei casi».

La rissa social: «Stai attento», «Ricordati la “mano morta”»

Ieri Trump aveva risposto all’avvertimento di Medvedev, secondo cui «ogni ultimatum degli Usa è un passo verso la guerra». Trump aveva bollato l’interlocutore come un «ex presidente fallito della Russia che si crede ancora presidente» e lo aveva messo in guardia: «Stai entrando in un territorio molto pericoloso». Medvedev aveva replicato: «Se alcune parole dell’ex presidente della Russia provocano una reazione così nervosa in un presidente degli Usa così temibile, significa che la Russia ha ragione su tutto e continuerà a seguire la sua strada. Trump si ricordi dei suoi film preferiti sugli zombie, e anche di quanto possa essere pericolosa la leggendaria “mano morta”».