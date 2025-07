Trump-Medvedev, botte da orbi: «Stai attento, rischi grosso». «Sei a portata di missile…»

Il presidente Usa infuriato contro il fedelissimo di Putin che aveva parlato di «passi verso la guerra» degli Usa

Il leader Usa Donald Trump tuona contro Dmitry Medvedev, l’ex presidente russo ora ultrà anti-Occidente che nei giorni scorsi aveva minacciato gli Stati Uniti avvertendo che «ogni ultimatum degli Usa è un passo verso la guerra». «L’ex presidente fallito della Russia, che si crede ancora presidente, deve stare attento a quello che dice. Sta entrando in un territorio molto pericoloso!», ha attaccato Trump su Truth, all’interno di un post dedicato per la verità più che altro a questioni economiche e commerciali. «Non mi interessa cosa farà l’India con la Russia. Possono distruggere le loro economie, per quel che mi riguarda. Abbiamo fatto pochissimi affari con l’India, i loro dazi sono troppo alti, tra i più alti al mondo. Allo stesso modo, Russia e Usa non fanno quasi nessun affare insieme», ha osservato Trump.

La replica di Medvedev

Non si è fatta attendere la controreplica, sempre via social, di Medvedev. «Se alcune parole dell’ex presidente della Russia provocano una reazione così nervosa in un presidente degli Usa così temibile, significa che la Russia ha ragione su tutto e continuerà a seguire la sua strada», ha rincarato la dose il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca su Telegram. Trump, ha aggiunto Medvedev, «si ricordi dei suoi film preferiti sugli zombie, e anche di quanto possa essere pericolosa la leggendaria “mano morta”». Un criptico riferimento, quello del fedelissimo di Vladimir Putin, ad un sistema segreto semi-automatico dell’era sovietica capace di lanciare missili nucleari se la leadership di Mosca fosse stata eliminata in un attacco nemico.