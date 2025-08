Ora Ghislaine Maxwell passa a un carcere “soft”. Il motivo del trasferimento resta un giallo

La ex compagna e complice del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein è finita in un carcere a Bryan, in Texas, con meno guardie e più libertà di movimento. La famiglia di Virginia Giuffrè: «Orrore e indignazione»

Da ieri Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, sconta la sua sentenza in un carcere a Bryan, in Texas, con il più basso livello di sicurezza del sistema federale. Con una recinzione limitata, meno guardie re la possibilità di muoversi più liberamente. Il perché la donna sia stata trasferita in un posto più soft rispetto al penitenziario di Tallahassee in Florida, ricostruisce oggi il Corriere della Sera, resta un mistero. Maxwell, condannata nel 2022 a 20 anni per traffico e abusi sessuali di minori, aveva iniziato a collaborare con il viceministro della Giustizia Todd Blanche. L’11 agosto di quell’anno testimoniò davanti alla Commissione Vigilanza del Senato. Chiese in cambio l’immunità, che finora non le è stata concessa.

I parenti di Virginia Giuffrè: «Orrore e indignazione. Le vittime meritano di meglio»

Sembra che Ghislaine nelle ultime settimane in Florida scrivesse molto nei suoi diari e fosse in costante contatto con i suoi avvocati. I familiari di Virginia Giuffrè, una delle vittime di MaxwellI e di Epstein, che si è tolta la vita lo scorso aprile attaccano: «È con orrore e indignazione – hanno detto alla Cnn – che ci opponiamo al trattamento preferenziale riservato alla trafficante di sesso Ghislaine Maxwell, una predatrice sessuale che ha aggredito fisicamente minorenni in molteplici occasioni e che non dovrebbe mai ricevere alcuna clemenza. Questa mossa sa di insabbiamento. Le vittime meritano di meglio».