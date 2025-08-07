Ucraina, Trump vuole incontrare Putin e Zelensky «nei prossimi giorni»

Dopo l'ennesimo incontro tra Witkoff e lo Zar a Mosca, il presidente americano ha iniziato a mettere pressione economica sulla Russia con i primi dazi secondari

Il nodo Ucraina non è uno dei più semplici da sciogliere per Donald Trump. Per cinque volte ha spedito a Mosca il suo inviato speciale Steve Witkoff, per cinque volte l’ex immobiliarista è tornato a Washington senza nulla di concreto. Forse è anche per questo che il presidente americano ha deciso di riportare tutto nelle sue mani. La sua idea sarebbe incontrare Vladimir Putin entro fine settimana prossima e poi, a stretto giro, incontrarlo nuovamente insieme all’omonimo ucraino Volodymyr Zelensky. Se questa prospettiva diventasse realtà, si tratterebbe del primo incontro tra i due leader dei Paesi in guerra.

La stizza dopo l’incontro Witkoff-Putin: dazi raddoppiati per India e altri in arrivo

Più passano i giorni, più Donald Trump perde la pazienza. Lo ha dimostrato ieri quando, senza nemmeno sbilanciarsi sul suo social Truth sui risultati dell’incontro tra Witkoff e lo stesso Putin, ha semplicemente proceduto a mettere in atto (almeno parzialmente) le minacce che aveva avanzato contro il Cremlino. Come d’incanto sono raddoppiati i dazi sulle importazioni dall’India, tra i principali partner commerciali per la Russia. E come se non bastasse, tramite il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che nelle prossime 24 ore sarà deciso che tariffa secondaria applicare contro i Paesi che con Mosca fanno affari per il petrolio e le armi. Se davvero l’incontro Witkoff-Putin sia stato «molto utile e costruttivo», di certo le prime reazioni non lo fanno intendere.

L’idea del bilaterale Putin-Trump e il «desiderio» russo

L’idea dell’incontro di persona con Vladimir Putin verrebbe, però, direttamente dal presidente russo: «Ha espresso il desiderio di incontrare il presidente Trump», ha anticipato il New York Times. Dalla Casa Bianca annunciano la disponibilità di Trump a un trilaterale, mentre Rubio frena: «Non sappiamo se ci sarà un incontro tra Putin e Trump la prossima settimana. Dipende dai progressi. C’è ancora molto lavoro da fare». Anche perché il leader del Cremlino non sembra retrocedere di un millimetro quando si tratta di porre delle condizioni per il cessate il fuoco: su tutti, i territori occupati e rivendicati dai russi.

La telefonata con i leader Ue ma Macron e Meloni non ci sono

Della possibilità di incontrare i due leader, Trump ha già avvertito i capi di Stato e di governo europeo. Tra i numeri digitati da Trump ci sono il segretario Nato Mark Rutte, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente finlandese Alexander Stubb. Di Emmanuel Macron e Giorgia Meloni non ci sarebbe traccia. Il primo degli ottimisti, se così si può dire, è stato Volodymyr Zelensky: «La Russia sembrerebbe ora più incline a un cessate il fuoco. La pressione su di loro funziona. Ma la cosa più importante è che non ci ingannino».