Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀGazaHaitiMedio OrienteOstaggiPapa Leone XIVUcrainaVaticano

Dopo l’Angelus il Papa torna a parlare di guerra e pace. Non di Gaza o Ucraina, ma dell’orrore dimenticato di Haiti: «Liberate gli ostaggi»

10 Agosto 2025 - 13:12 Ugo Milano
embed
L'appello del Pontefice alla comunità internazionale: «Create le condizioni sociali e istituzionali per far vivere la popolazione in pace»

Dopo l’Angelus, Papa Leone XIV è tornato a dedicare gran parte del suo intervento al tema della pace, scegliendo di richiamare l’attenzione non sui conflitti in corso già citati a più riprese, come Gaza o Ucraina, ma su una crisi spesso dimenticata: quella che da anni sta devastando Haiti. «La situazione della popolazione è sempre più disperata. Si susseguono notizie di omicidi, violenze di ogni genere, tratta di esseri umani, esili forzati e sequestri», ha dichiarato. Il Pontefice ha lanciato «un accorato appello a tutti i responsabili affinché gli ostaggi siano liberati immediatamente, e chiedo il sostegno concreto della comunità internazionale per creare le condizioni sociali e istituzionali che permettano agli haitiani di vivere in pace». Il Paese è vittima di una crisi politica, economica e di sicurezza da anni, degenerata lo scorso anno dopo che i gruppi armati hanno attaccato e preso il controllo della capitale Port-au-Prince. La violenza dilagante delle bande armate continua a seminare terrore e impedisce alla popolazione di avere accesso anche ai beni di prima necessità.

«Siate sentinelle di pace»

Nel suo discorso, il Santo Padre ha ricordato anche l’80° anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, definendo questa ricorrenza un monito al «doveroso rifiuto della guerra come via per la risoluzione dei conflitti». E, di nuovo, un messaggio ai potenti: «Quanti prendono le decisioni tengano sempre presenti le loro responsabilità per le conseguenze delle loro scelte sulle popolazioni. Non ignorino le necessità dei più deboli e il desiderio universale di pace». Durante l’Angelus, Leone XIV ha rivolto anche un invito ai fedeli: «Siate sentinelle di pace, come ci hanno mostrato in modo così bello i giovani venuti a Roma per il Giubileo».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Hotel vuoti, ombrelloni chiusi, turismo “mordi e fuggi”: l’estate da dimenticare degli imprenditori italiani. Gassman: «Avete esagerato coi prezzi»

2.

Vacanze sempre più costose anche in Romagna, la frustrazione di Mirko Casadei: «Due gamberi fritti a 25 euro, qualche domanda te la fai»

3.

Prima lo aiuta poi viene derubata: la fotografa Nima Benati vittima di un furto da 100mila euro su un Frecciarossa. Cosa le hanno sottratto

4.

Venezia, famiglia derubata mentre si fa il bagno: i ladri vanno a pranzo con la loro carta di credito

5.

Parla la madre di Michela Murgia: «Non ho mai capito la sua famiglia queer». E sul marito Lorenzo Terenzi: «Non abbiamo contatti»

leggi anche
papa-leone-giubile-giovani
ATTUALITÀ

Giubileo, Papa Leone XIV ai giovani: «Costruite un mondo più umano». Un milione di ragazzi a Tor Vergata

Di Ugo Milano
papa leone XIV
ATTUALITÀ

Papa Leone XIV e il monito contro i social: «Attenzione alla bulimia di connessioni». Poi l’appello: «Servono parole più oneste e prudenti»

Di Cecilia Dardana
ATTUALITÀ

Giubileo dei giovani, Papa Leone XIV a sorpresa in Piazza San Pietro: «Gridiamo la pace nel mondo»

Di Alba Romano
papa leone XIV abu mazen
ESTERI

Gaza e Cisgiordania al centro della telefonata tra Papa Leone XIV e Abu Mazen: «Proteggere i civili e rispettare il diritto umanitario»

Di Cecilia Dardana
gaza-strage-centri-aiuti
ESTERI

Gaza, nuova strage di civili in fila per gli aiuti: «Almeno 51 morti». L’appello di papa Leone: «Si fermi subito la barbarie della guerra»

Di Alba Romano
papa leone partita del cuore
SPORT

Il messaggio di Papa Leone XIV alla “Partita del Cuore”: «È ancora possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre» – Il video

Di Ugo Milano
giulia capraro morta
ATTUALITÀ

La madre di Giulia Capraro e lo striscione ritirato all’udienza del Papa: «Santo padre mi aiuti a fare giustizia per mia figlia»

Di Alba Romano