Gaza e Cisgiordania al centro della telefonata tra Papa Leone XIV e Abu Mazen: «Proteggere i civili e rispettare il diritto umanitario»

In un momento di profonda escalation nel conflitto israelo-palestinese, Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina una telefonata dal presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Al centro del colloquio, secondo quanto riferisce la Santa Sede, i recenti sviluppi nella Striscia di Gaza e le violenze in Cisgiordania, che continuano a causare vittime civili e ad aggravare la crisi umanitaria nella regione. Durante la conversazione, il Santo Padre ha rinnovato il suo appello al pieno rispetto del Diritto Internazionale Umanitario, sottolineando l’obbligo morale e giuridico di proteggere i civili, tutelare i luoghi sacri e proibire l’uso indiscriminato della forza, così come ogni forma di trasferimento forzato della popolazione.

Le preoccupazioni del Pontefice sull’emergenza umanitaria

Il Pontefice ha espresso particolare preoccupazione per la situazione umanitaria in peggioramento, ribadendo l’urgenza di garantire accesso sicuro e adeguato agli aiuti umanitari, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Le agenzie delle Nazioni Unite stimano che centinaia di migliaia di persone siano rimaste senza accesso regolare a cibo, acqua potabile e assistenza medica.

Il ricordo dell’accordo Santa Sede–Palestina

Nel corso della telefonata, Papa Leone XIV ha voluto anche ricordare la ricorrenza del decimo anniversario dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina, firmato il 26 giugno 2015 e divenuto operativo il 2 gennaio 2016. Si tratta del primo trattato bilaterale formale tra la Santa Sede e la Palestina, che sancisce il riconoscimento giuridico dello Stato palestinese da parte del Vaticano e regola la presenza e l’attività della Chiesa cattolica nei territori palestinesi.