Gaza, Israele prepara la prima offensiva di terra nel centro della Striscia. Nuova strage di civili in fila per gli aiuti: «Almeno 25 morti»

La denuncia da parte di fonti mediche palestinesi, citate da Al Jazeera, su altre vittime civili dopo raid dell'esercito israeliano. Papa Leone XIV: «Dobbiamo lasciare le armi, il mondo non sopporta più la guerra»

L’esercito israeliano si prepara a condurre un’operazione di terra nella parte centrale della Striscia di Gaza per la prima volta dall’inizio della guerra contro Hamas. L’Idf, scrive il Times of Israel, ha emesso un avviso di evacuazione per tutti i palestinesi che si trovano nella zona sud-occidentale di Deir al-Balah, nella parte centrale dell’enclave palestinese. «L’Idf continua a operare con grande forza per distruggere le capacità del nemico e le infrastrutture del terrore nella zona, mentre espande le sue attività in un’area in cui non ha mai operato prima», scrive sui social Avichay Adraee, portavoce dell’Idf in lingua araba.

Nuova strage di civili ai centri per gli aiuti

Nel frattempo, proseguono anche i bombardamenti. Secondo Al Jazeera, sono almeno venticinque i palestinesi uccisi negli attacchi israeliani su Gaza nella mattinata di domenica 20 luglio. Di questi, diciannove sono stati colpiti mentre aspettavano gli aiuti umanitari vicino ai centri di distribuzione. Secondo la protezione civile di Gaza, ieri il fuoco israeliano aperto nei pressi dei centri per gli aiuti ha ucciso altre 39 persone e ne ha ferite più di cento.

Papa Leone: «Il mondo non sopporta più la guerra»

A commentare gli ultimi sviluppi della drammatica situazione umanitaria nell’enclave palestinese è anche papa Leone XIV, che si lascia intervistare da alcuni giornalisti all’uscita dalla messa nella cattedrale di Albano e dice: «Dobbiamo dialogare e lasciare le armi», perché «il mondo non sopporta più la guerra». Poi su Gaza aggiunge: «Abbiamo insistito sulla necessità di proteggere i luoghi sacri e lavorare insieme in questo senso, lasciare tanta violenza e tanto odio».

Foto copertina: EPA/Haitham Imad | Sfollati palestinesi in coda per ricevere le proprie razioni di cibo a Gaza City, 19 luglio 2025