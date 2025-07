Il Papa «a rischio stress», l’amico è preoccupato: «È dimagrito: risponde in chat anche alle tre di notte». E spunta la partita segreta di tennis

Prevost lavora a «rimi altissimi» secondo il priore degli Agostiniani, padre Alejandro Moral, che lo conosce bene. Le vacanze a Castel Gandolfo per riprendere fiato, ma non per smettere di lavorare: «Scriverà la sua prima enciclica»

Da quando è diventato Papa Leone XIV, Francis Prevost non si è fermato un attimo. I ritmi che scandiscono le giornate del pontefice sarebbero serratissimi, tanto da preoccupare le persone a lui più vicine. Il Papa si prepara a compiere 70 anni il prossimo settembre. Ma pur essendo considerato un «giovane» rispetto ai suoi predecessori, la mole di impegni a cui è chiamato rischia di sopraffarlo. Lo racconta al Messaggero padre Alejandro Moral, priore generale dell’ordine degli agostani, spagnolo di Burgos e tra gli amici più vicini a Prevost, oltre che suo coetaneo.

Il papa «dimagrito» in due mesi e la partita segreta di tennis

Padre Moral si è detto «contentissimo» quando ha saputo che il Papa ha deciso di prendersi un periodo di riposo a Castel Gandolfo. La storica residenza estiva dei papi era stata evitata da Papa Francesco, che preferiva restare a Santa Marta. Non Prevost, che si concederà anche qualche partita di tennis nel campo che sarebbe in corso di preparazione per lui. Sport che non ha mai abbandonato, visto che appena due settimane fa si è concesso l’ultima partita, l’unica nei due mesi di pontificato: «Quando è venuto qui, nella casa degli Agostiniani. Ha giocato con il suo segretario personale don Edgar».Che abbia bisogno di riposo al più presto ne è convinto padre Moral, che ha visto l’amico cambiato anche fisicamente: «So che sta lavorando tanto, con ritmi sbalorditivi. È una persone instancabile e so che per carattere non si tira mai indietro. Ma ultimamente l’ho visto un po’ dimagrito».

Il rischio stress e il riposo necessario

Quando dorma Prevost pare un mistero, vosto che secondo l’amico Moral lavora dalla mattina alla sera e risponde anche su Whatsapp in piena notte. «Il rischio stress esiste – spiega il religioso – Lui per carattere è portato a essere vicino a tutti, ad assumersi oneri e responsabilità, ha sempre operato in modo infaticabile». Quando era priore degli agostiani, Prevost era il primo a entrare in cappella al mattino. E la sera la luce della camera restava accesa fino a tardi: «Me lo ricordo perché eravamo dirimpettai». E ora che è Papa, non è cambiato granché, anzi ha molto più da fare: «Cerca di non scontentare nessuno. A tanti messaggi su Whatsapp risponde anche alle tre del mattino, evidentemente quando arriva in fondo alla sua giornata, prima di coricarsi».

Le vacanze per lavorare alla prossima enciclica

Anche in vacanza, il Papa continuerà a dire messa, girando un po’ per le parrocchie vicine e soprattutto inizierà a lavorare alla prossima enciclica, la prima. Sul titolo c’è ancora il massimo riserbo, neanche l’amico Moral pare conoscerlo. Di certo Prevost ci starebbe già lavorando: «L’altro giorno mi ha solo detto che sfrutterà queste due settimane per elaborare la struttura portante del testo. Ovviamente ci sta già lavorando, ma è costretto a farlo di sera o nei ritagli di tempo».