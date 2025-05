La falsa citazione del 2010 di Papa Leone XIV sul Comunismo

L'intera narrazione diffusa sui social fa acqua da tutte le parti

Circola una citazione attribuita a Robert Francis Prevost, l’attuale Papa Leone XIV, risalente al 2010 e, secondo la narrazione diffusa sui social, pronunciata durante la Conferenza latinoamericana dei vescovi: «Il comunismo è penetrato anche negli ambienti cristiani, mascherato da solidarietà. È nostro dovere pastorale denunciarlo». Tuttavia, l’unica fonte di questo presunto intervento è rappresentata dai social stessi e il racconto risulta privo di riscontri, oltre che pieno di incongruenze.

Per chi ha fretta

Nel 2010 non c’è stata alcuna Conferenza.

Prevost non poteva comunque intervenire alla Conferenza in quanto non era ancora stato ordinato vescovo.

Non esiste alcun riscontro riguardo la citazione.

Una citazione documentata, riguardo al Comunismo, è stata fatta nel 2025 una volta eletto Papa.

Analisi

La citazione viene condivisa in questo modo:

IPSE DIXIT IL COMUNISMO “Il comunismo è penetrato anche negli ambienti cristiani, mascherato da solidarietà. È nostro dovere pastorale denunciarlo” Papa Leone XIV (Parole pronunciate da Prevost nella Conferenza latinoamericana tenutasi il 14 maggio 2010)

Tra i primi a diffondere la falsa citazione, in lingua spagnola, è stato l’account X Universitarios Católicos con un post del 10 maggio 2025:

Prevost non poteva presenziare all’incontro del 2010 (che non c’era)

Secondo una narrazione diffusa sui social, Robert Francis Prevost sarebbe intervenuto durante la Conferenza latinoamericana dei vescovi tenutasi nel 2010, pronunciando una frase contro il comunismo.

C’è un primo problema: la conferenza non si tenne nel 2010, ma nel 2011. Lo ha spiegato Pedro Brassesco, vicesegretario del Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM), ai colleghi di Newtral.

C’è poi un secondo problema, ancora più rilevante: Prevost non avrebbe potuto partecipare neppure alla conferenza del 2011. Come chiarito sempre da Brassesco, solo i vescovi membri dell’assemblea avevano diritto a parteciparvi. Robert Prevost è stato ordinato vescovo soltanto nel 2014. All’epoca, nel 2010, ricopriva l’incarico di Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino.

Nessun riscontro della citazione sul comunismo

Oltre alla data completamente errata, anche la citazione risulta priva di qualsiasi fondamento. Non esiste alcun riscontro che ne confermi l’autenticità.

L’unico riferimento noto e documentato di Prevost al comunismo è piuttosto recente e risale a pochi giorni dopo la sua elezione a Papa. In quell’occasione, ha citato il prete polacco e martire Stanislao Kostka Streich, dicendo: «Ucciso in odio alla fede nel 1938, perché la sua opera in favore dei poveri e degli operai infastidiva i seguaci dell’ideologia comunista».

Conclusioni

La presunta citazione sul comunismo attribuita a Prevost nel 2010 risulta del tutto infondata e falsa.

