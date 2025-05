Il falso account X di Papa Leone XIV “Robert Francis Prevost”

In precedenza l'account usava un altro nome ed è stato modificato per ottenere follower facili

Moltissimi utenti, compresi diversi giornalisti italiani e stranieri, hanno iniziato a seguire l’account X di “Robert Francis Prevost” (@CardPrevost) convinti si trattasse di quello ufficiale del neo eletto Papa Leone XIV. A far sorgere qualche dubbio dovrebbe essere la biografia dell’account stesso, che riportava già l’elezione: «Pope Leo XIV. Official account». Un po’ troppo presto, considerando gli impegni del nuovo Papa: davvero avrebbe trovato il tempo di prendere il cellulare per aggiornarla? In realtà, si tratta di un account falso che in precedenza aveva un altro nome. Con quale scopo? Per ottenere follower facili.

Le tracce del falso account

A differenza dell’altro account attribuito a Robert Prevost (di cui parliamo qui), quello che si spaccia per ufficiale risulta creato nel 2024 e conta appena quattro post pubblicati. In realtà, il gestore dell’account potrebbe aver volutamente eliminato tutti i contenuti precedenti, nel tentativo di cancellare le tracce e fingersi il vero profilo del nuovo Papa. Tuttavia, le tracce rimangono.

Nel post datato 14 ottobre 2024 (archiviato qui), il più vecchio dell’account falso, compare una risposta da parte di un utente di nome Kazi Sangramoon Uddin. Stranamente, il nickname cambia da @CardPrevost a @HanKanOffic. Attraverso una ricerca avanzata, è possibile confermare che quel commento era effettivamente rivolto a @HanKanOffic. Un dettaglio sufficiente per capire che il profilo è stato modificato appositamente per spacciarsi come quello ufficiale del neo eletto Papa Leone XIV.