Papa Leone XIV nel mirino dei cospirazionisti MAGA. Laura Loomer: «È anti-Trump. Un’altra marionetta marxista in Vaticano»

L'attacco arriva dall'influencer di estrema destra Laura Loomer, considerata l'ombra di Donald Trump

Non è stato solo il post su JD Vance a scatenare le reazioni di democratici e repubblicani americani. Poco dopo l’annuncio dell’elezione di Robert Francis Prevost come Papa Leone XIV, c’è chi ha rilanciato con tono polemico e accusatorio un altro post del 2015, pubblicato dallo stesso account X, in cui viene contestata la retorica anti immigrazione di Donald Trump. Ad intervenire è stata l’influencer cospirazionista di estrema destra Laura Loomer, considerata l’ombra dell’attuale Presidente americano, con un post infuocato contro Prevost: «È anti-Trump, anti-MAGA, a favore delle frontiere aperte ed è un marxista convinto come Papa Francesco. I cattolici non hanno nulla di buono da aspettarsi. Un’altra marionetta marxista in Vaticano».

I post critici su Trump dall’account “Robert Prevost”

Il post, attribuito a Papa Leone XIV, riprende un articolo del Washington Post: «Cardinale Dolan: perché la retorica anti-immigrazione di Donald Trump è così problematica».

Nel 2025, l’account aveva condiviso un altro articolo, questa volta pubblicato da America Magazine. In quell’occasione, veniva citata una lettera di Papa Francesco ai vescovi degli Stati Uniti sull’immigrazione e le deportazioni di massa. Sebbene fosse a loro indirizzata, risultava scritta in risposta al programma dell’amministrazione Trump. Inoltre, la stessa affrontava la corretta interpretazione dell’ordo amoris, un concetto teologico che JD Vance aveva introdotto nel dibattito sull’immigrazione.