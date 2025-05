Leone XIV, il mondo (in guerra) si ferma per l’omaggio al nuovo Papa. Da Putin a Zelensky a Netanyahu, i messaggi dei leader

Piovono le congratulazioni al nuovo Pontefice dai capi di Stato e di governo del mondo intero: gli auspici «congiunti» di pace e dialogo

Robert Francis Prevost è stato eletto Papa nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio, e ha scelto il nome di Leone XIV. L’annuncio del nuovo Pontefice ha suscitato subito molte reazioni in tutto il mondo. Tra i primissimi leader a congratularsi con il nuovo Papa è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ma è presto arrivato anche il benvenuto delle autorità europee e dai leader internazionali.

Gli auguri dei leader Ue

«Ci congratuliamo sinceramente con Sua Santità Leone XIV per la sua elezione a Papa e capo della Chiesa cattolica. Milioni di europei traggono quotidianamente ispirazione dall’impegno costante della Chiesa per la pace, la dignità umana e la comprensione reciproca tra le nazioni. Siamo fiduciosi che Papa Leone XIV userà la sua voce sulla scena mondiale per promuovere questi valori condivisi e incoraggiare l’unità nella ricerca di un mondo più giusto e compassionevole», hanno scritto in una dichiarazione congiunta il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. «L’Ue è pronta a lavorare a stretto contatto con la Santa Sede per affrontare le sfide globali e alimentare uno spirito di solidarietà, rispetto e gentilezza», hanno aggiunto. Al loro messaggio si è aggiunta anche quello della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che su X ha scritto: «Habemus Papam. Benvenuto, Papa Leone XIV. Che la tua guida della Chiesa cattolica sia un faro di speranza per tutti i fedeli. E che la tua saggezza e la tua forza continuino a ispirare il mondo mentre lavoriamo per costruire ponti, unità e pace».

I messaggi di Putin e Zelensky

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato col nuovo Papa esprimendo fiducia nello sviluppo costruttivo del dialogo tra Russia e Vaticano. «Sono fiducioso che il dialogo costruttivo e l’interazione instaurati tra Russia e Vaticano continueranno a svilupparsi sulla base dei valori cristiani che ci uniscono», si legge nella dichiarazione ripresa dalla agenzia di stampa Tass. Opposto il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «L’Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti. Auspichiamo il continuo sostegno morale e spirituale del Vaticano agli sforzi dell’Ucraina per ripristinare la giustizia e raggiungere una pace duratura», ha scritto Zelensky su X, congratulandosi con Leone XIV, cui augura «saggezza, ispirazione e forza, sia spirituale che fisica, nell’adempimento della sua nobile missione. Ad multos annos!».

Gli auspici da Israele di Netanyahu e Herzog

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha augurato successo al primo Papa degli Stati Uniti con queste parole: «Congratulazioni a Papa Leone XIV e alla comunità cattolica mondiale. Auguro al primo Papa degli Stati Uniti di riuscire a promuovere la speranza e la riconciliazione tra tutte le fedi». In precedenza si era già espresso con calore il presidente di Israele Isaac Herzog: «Mi congratulo con il cardinale Robert Prevost, neoeletto Papa Leone XIV, per aver assunto questa sacra ed epocale responsabilità, il primo Papa americano. Le invio i miei più calorosi auguri dalla Città Santa di Gerusalemme. Siamo ansiosi di migliorare le relazioni tra Israele e la Santa Sede e di rafforzare l’amicizia tra ebrei e cristiani in Terra Santa e nel mondo. Possa il suo pontificato costruire ponti e comprensione tra tutte le fedi e i popoli. Che si possa assistere all’immediato e sicuro ritorno degli ostaggi ancora detenuti a Gaza e a una nuova era di pace».

Il messaggio di Emmanuel Macron

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha dato il benvenuto al nuovo Pontefice. «Momento storico per la Chiesa cattolica e i suoi milioni di fedeli. A Papa Leone XIV, a tutti i cattolici di Francia e del mondo, rivolgo un messaggio fraterno. In questo 8 maggio questo nuovo pontificato sia portatore di pace e speranza», ha scritto su X.

Il saluto dello spagnolo Pedro Sanchez

«Auguri a tutta la Chiesa Cattolica per l’elezione del nuovo Papa Leone XIV come Pontefice». È il messaggio di felicitazioni postato su X dal premier spagnolo, Pedro Sanchez, dopo l’elezione di Robert Francis Prevost a Papa e vescovo di Roma. «Che il suo pontificato contribuisca a rafforzare il dialogo e la difesa dei diritti umani in un mondo che ha bisogno di speranza e unità», è l’auspicio del presidente del governo socialista.

Le congratulazioni del cancelliere tedesco Merz

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è congratulato con Papa Leone XIV per la nomina in un comunicato stampa: «Attraverso il suo ufficio, lei sta dando speranza e guida a milioni di credenti in tutto il mondo in questi tempi difficili».

Il plauso del primo ministro ungherese Viktor Orban

Anche il primo ministro ungherese Viktor Orban plaude all’elezione al soglio pontificio del cardinale statunitense Robert Francis Prevost. «Habemus Papam! Una nuova speranza. Dio benedica Papa Leone XIV», così scrive su X.