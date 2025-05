Donald Trump esulta per l’elezione di Prevost: «Primo Papa americano, non vedo l’ora di incontrarlo!»

Il presidente Usa tra i primi leader al mondo a congratularsi (via Truth) col nuovo Pontefice Leone XIV

Non si sono fatte attendere le congratulazioni di Donald Trump per l’elezione di Robert Francis Prevost a nuovo Pontefice. In un post sul suo social Truth, il Presidente americano ha scritto che è un onore realizzare che Prevost è il primo Papa americano. Si è anche detto impaziente di incontrare Papa Leone XIV. Prevost, infatti, è nato a Chicago, nell’Illinois, e questo fa di lui il primo Papa statunitense nella storia della Chiesa Cattolica.

Il post di Trump per l’elezione di Papa Leone XIV

«Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa», scrive Trump. «È un tale onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento molto emozionante!»