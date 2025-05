L’account X “Robert Prevost” e il commento su JD Vance che scatena gli utenti Pro-Dem e MAGA: «Un altro Papa Woke»

Citato in passato anche dall'Ambasciata del Perù, non è chiaro se sia gestito da un collaboratore o sostenitore di lunga data dal Perù

A seguito dell’annuncio dell’elezione di Papa Leone XIV, un account X ha iniziato a raccogliere decine di migliaia di follower e sembra destinato a crescere rapidamente. Si tratta dell’account attribuito a Robert Francis Prevost (@drprevost), la cui autenticità, nonostante il bollino blu, al momento non può essere confermata al 100%. A scatenare le reazioni degli utenti è stata una condivisione critica nei confronti di un intervento di JD Vance sulle parole di Gesù Cristo. Il post ha superato in breve tempo le 9 milioni di visualizzazioni (circa 5 milioni in appena un’ora), scatenando l’euforia degli utenti pro-Dem americani e le accuse dei sostenitori MAGA di Donald Trump.

Il post, pubblicato il 3 febbraio 2025, consiste nella condivisione di un articolo del National Catholic Reporter. Nel testo compare il titolo del pezzo: “JD Vance sbaglia: Gesù non ci chiede di dare una valutazione al nostro amore per gli altri” (“JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others“). Si tratta di un articolo critico nei confronti del vicepresidente americano che, condiviso dal presunto account del neo eletto Papa Leone XIV, ha scatenato l’etichettatura di “Papa woke” da parte degli utenti.

I post sul Perù

Creato nel 2011, quando il social si chiamava ancora Twitter, l’account “Robert Prevost” ha pubblicato tra il 2015 e il 2020 pochissime fotografie scattate nella diocesi di Chiclayo, in Perù. Come precisato fin dall’inizio, non è chiaro se l’account appartenga realmente al neo eletto Papa Leone XIV o sia gestito da un suo sostenitore di lunga data dal Perù. Tuttavia, potrebbe esserci una traccia che porterebbe a confermarne un legame stretto.

Le citazioni “istituzionali” su X

L’account @drprevost viene citato in un post su X dell’Ambasciata del Perù presso la Santa Sede, pubblicato il 28 aprile 2023, in cui sono condivise alcune foto che ritraggono Prevost durante la Santa Messa per i 70 anni delle relazioni diplomatiche con il Paese latinoamericano.

Non è l’unico account a citarlo con “ufficialità”. Si riscontrano diversi post, come quello di Padre Manuel Dorantes e di quelli di altrettanti account associati all’ordine degli Agostiniani (qui e qui).