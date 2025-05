Perché Prevost ha scelto di chiamarsi Leone XIV? Il nome del Papa e l’omaggio (possibile) alla dottrina sociale della Chiesa

L'ipotesi che il nuovo Pontefice abbia voluto rendere omaggio al predecessore Leone XIII: ecco che peso ebbe

Robert Francis Prevost, appena eletto al soglio pontificio, ha deciso di utilizzare il nome di Leone XIV. Sarà lui stesso a spiegare presto le ragioni della scelta, ma l’ipotesi che abbia voluto rendere omaggio a Leone XIII appare quanto mai plausibile. Se il primo Papa Leone della storia va ricercato addirittura nel quarto secolo, l’ultimo, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu eletto 256° vescovo di Roma il 20 febbraio 1878 e rimase in carica fino alla sua morte, avvenuta nel 1903. Nato a Carpineto Romano nel 1810, Pecci ebbe una solida carriera ecclesiastica: fu nunzio apostolico in Belgio, poi vescovo di Perugia, quindi Camerlengo. Nel 1878 fu eletto Papa, succedendo a Pio IX. La sua opera più celebre, l’enciclica Rerum Novarum, pubblicata nel 1891, rappresenta un punto di svolta nella dottrina sociale della Chiesa. Il documento affrontava le questioni legate ai diritti dei lavoratori e alla giustizia sociale; sollecitava la nascita di sindacati operai, incoraggiava i rapporti di lavoro fondati sulla solidarietà cristiana e riconosceva la necessità di un intervento dello Stato nei conflitti tra capitale e lavoro.

Il messaggio (attuale) della Rerum Novarum

La scelta di Prevost di chiamarsi Leone XIV potrebbe dunque essere letta come un segnale di attenzione verso le sfide sociali ed economiche del presente, in continuità ideale con il pensiero del suo illustre predecessore. In un mondo segnato da crescenti disuguaglianze economiche, precarietà lavorativa, sfruttamento ambientale e crisi migratorie, il messaggio della Rerum Novarum conserva un’inattesa attualità. La scelta del nome di Prevost può essere letta come un omaggio a questi valori, in continuità con la predicazione sociale dello stesso Papa Francesco? Lo si capirà dalle prime parole e azioni del nuovo Pontefice nordamericano.