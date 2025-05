Prevost nuovo Papa, il primo discorso da Leone XIV: «Aiutateci a costruire ponti per una pace disarmata e disarmante» – Il video

Visibilmente emozionato, il Pontefice neoeletto ha pronunciato il suo primo discorso: «Sono un agostiniano»

«La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto». Sono queste le prime parole che il nuovo Papa Leone XIV ha rivolto al mondo, dopo l’annuncio dell’Habemus Papam pronunciato dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti. «Vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, nelle vostre famiglie, e a tutti i popoli della terra. La pace sia con voi. Questa è la pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e disarmante e umile. Proviene da Dio, che ci ama incondizionatamente», ha dichiarato visibilmente emozionato.

Il saluto a Papa Francesco

«Conserviamo nelle nostre orecchie quella voce coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo, quella mattina del giorno di pasqua. Voglio dare seguito a quella stessa benedizione. Dio ci ama, ci vuole bene tutti, il male non prevarrà, siamo tutti nelle mani di dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con dio, andiamo avanti. Siamo discepoli di cristo. Cristo ci precede. Aiutateci anche voi con gli uni e gli altri a costruire ponti e dialoghi per essere un solo popolo. Grazie a Papa Francesco», ha proseguito, per poi ringraziare tutti i cardinali che lo hanno votato.

«Sono un agostiniano»

Poi l’annuncio dell’ordine di appartenenza: «Sono un figlio di Agostino, sono agostiniano». A seguire, ha ribadito la necessità di costruire «una chiesa aperta a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, presenza, dialogo e amore». Dopo il discorso pronunciato in italiano, ha rivolto un saluto in spagnolo alla sua diocesi di Chiclayo in Perù. Infine, prima dell’Ave Maria finale, si è rivolto a tutti i fedeli del mondo: «Vogliamo essere una Chiesa sinodale, che cammina, di pace, che cerca sempre di essere vicina a coloro che soffrono. Oggi è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra madre Maria vuole sempre camminare con voi, stare vicino a voi tutti. Allora vorrei pregare con voi, preghiamo insieme per questa missione, per la pace della Chiesa in tutto il mondo».