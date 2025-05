Il gabbiano del Vaticano e la caccia dei gatti «di tutto il mondo»: sono i giorni del «Catclave» – I video

Durante la prima giornata di Conclave, tutta l'attenzione è sul comignolo della Cappella Sistina, ma un gabbiano ruba la scena. I gatti, incollati agli schermi delle tv, si mettono in modalità caccia

Che il vero protagonista della prima giornata di Conclave sia stato il «gabbiano del comignolo» non è stato uno smacco solo per i 50mila in trepidante attesa in piazza San Pietro, accolti da una prima fumata nera. Alla televisione, con le telecamere fisse sul tetto della Cappella Sistina, i pennuti si alternavano uno dopo l’altro causando grande riprovazione da parte dei gatti casalinghi.

La reazione dei gatti

Tra chi fissava il gabbiano guardingo, chi lo osservava con occhi «da caccia» e chi provava a inseguirlo nelle sue evoluzioni attorno al comignolo. Alla fine, come scrive una utente sul social Threads, è probabile che «tutti i gatti del mondo stiano cacciando i gabbiani di San Pietro: è il Catclave».