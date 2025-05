Conclave, arriva la prima fumata nera. Ma a Piazza San Pietro i maxi schermi si spengono – Il video

Al momento fatidico c'è stato un piccolo intoppo tecnico, fortunatamente per pochi secondi

In migliaia, almeno 50mila, hanno atteso a Piazza San Pietro la prima fumata del Conclave, rivelatasi poi nera. Gli sguardi erano tutti rivolti alla parte destra della facciata della basilica ed al tetto della Cappella michelangiolesca dove da alcuni giorni è stato installato il comignolo dal quale fuoriesce il fumo, il cui colore indica l’avvenuta o meno elezione del nuovo Romano pontefice. Molti anche i non italiani, alcuni con le bandiere dei loro Stati di provenienza. Ma al momento fatidico, arrivato dopo almeno tre ore di attesa) e con tanta trepidazione tra i presenti, i maxi schermi in piazza si sono spenti per qualche secondo. A rivelarlo le tv che seguiva in diretta l’evento. Pochi attimi di blackout poi il comignolo, da cui usciva un nero intenso, è comparso per i fedeli in piazza e lungo via della Conciliazione.

Boom di click su Youtube

Oltre centomila persone si sono collegate al canale YouTube di Vatican News che ha trasmesso in diretta le immagini del comignolo della Cappella Sistina in attesa della prima fumata. Un numero che è cresciuto di minuto in minuto. E chi ha seguito on line e le dirette tv non ha mai perso un secondo della fumata più attesa.