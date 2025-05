Ma quali cardinali, sono i gabbiani i veri protagonisti del Conclave – Le foto

Uno dei tanti esemplari che erano presenti sul tetto della Cappella Sistina ha presidiato il comignolo per ore, riscuotendo un certo successo sui social

Chi vive a Roma lo sa: con i gabbiani, quelli capitolini, c’è poco da scherzare. E per il Conclave i pennuti non si sono lasciati certo intimidire dagli oltre 50mila fedeli e turisti presenti a Piazza San Pietro. Mentre in tantissimi aspettavano con il naso all’insù verso il comignolo collegato alla Cappella Sistina, un gabbiano, spavaldo, si è piazzato sul tetto, a favore delle telecamere di tutto il mondo. Per tre ore chi ha seguito la diretta interpretava i suoi segnali. «Si è alzato, forse sta succedendo qualcosa, anzi no». Sicuramente non è rimasto quando è uscita la prima fumata nera. Ma il suo andare e tornare ha conquistato tutti, sui social. Al conclave del 2013, quello che portò all’elezione di Papa Francesco, un gabbiano rischiò di non fare sapere al mondo la scelta del nuovo Pontefice. Perché poco prima della fumata bianca accadde questo:

Stavolta, per quello che si spera non sarà un lungo Conclave, i gabbiani sono diventati meme e base per post ironici su X. «Abbiamo un vincitore», scrive un utente. E ancora: «Il mondo è appeso alla fumata di un comignolo presidiato da un gabbiano», «il gabbiano fermo lì da ore è un attore pagato per mantenere la suspense», «l’animale più osservato al mondo probabilmente». Sul finale ha perfino intenerito gli utenti, quando l’inquadratura si è allargata, includendo due altri esemplari tra cui uno più giovane.

Muovetevi che al mio gatto non piace il gabbiano #Conclave #Conclave2025 pic.twitter.com/O8Cr7uPf0e — No filter (@NoFilter890) May 7, 2025

il gabbiano ha fatto tempo a trovare una tipa e mettere su famiglia con lei, prima della fumata #Conclave2025 pic.twitter.com/POsGkfoPgx — Nolone02 (@NoloneF) May 7, 2025