«È uguale a Ranieri!». «Macché, è Gualtieri». Sui social impazza la corsa al sosia di Prevost – Le immagini

Utenti scatenati alla ricerca delle somiglianze tra il nuovo Pontefice e personaggi noti italiani. C'è chi ci vede anche Draghi...

È già partita la corsa dei meme sui social dopo l’elezione di Robert Francis Prevost a nuovo Papa con il nome di Leone XIV, ma nelle prime ore più calde il giochino che va per la maggior è la caccia alle somiglianze. In tantissimi vedono una somiglianza con l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri. «Certo, Ranieri ha fatto un ottimo lavoro con la Roma ed è vicino alla Città del Vaticano. Tuttavia non mi aspettavo che diventasse il nuovo Papa», ironizza un utente su X. «Se osservi bene, il nuovo Papa è Claudio Ranieri», posta un altro, accanto a un fotomontaggio che sovrappone il volto del Pontefice Prevost con quello dell’allenatore della Roma.

Gualtieri, Draghi, Fontana: tutte le «ipotesi»

Qualcun altro, invece, vede in Prevost molti dei tratti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (accorso in Piazza San Pietro subito dopo la fumata bianca delle 18). «Un Papa americano in piena era Trump sosia di Gualtieri che si chiama come il figlio di Fedez. Quanto se so divertiti in conclave», si legge sui social. Qualcun altro, seppur con meno elementi dalla propria parte, identifica qualche analogia con Mario Draghi e con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. «Mario Draghi che si traveste da Papa pur di provare a salvare l’Italia. Whatever it takes», scrive un utente su X. E chi più ne ha più ne metta.