Papa Leone XIV che balla Huayno? No, il video virale mostra un altro sacerdote

Tra gli omaggi social è circolato anche un video che lo mostra mentre danza musica andina, ma non è lui

L’emozione in Perù è palpabile. Il nuovo Papa Leone XIV ha un legame diretto con il paese. Nel 2014 fu Papa Francesco a nominarlo vescovo di Chiclayo, una delle diocesi più povere del Perù. Il suo impegno in quella terra, segnato anche dalla straordinaria mediazione fra il governo e i rivoltosi vicino alla miniera di Las Bambas, è ancora vivo nella memoria collettiva.

Sull’onda di questa riconoscenza e sentito affetto nei suoi confronti, sta circolando in rete un video particolarmente coinvolgente: un sacerdote che balla al ritmo della musica andina nota com Huayno. Secondo moltissimi utenti, quel sacerdote ballerino sarebbe proprio Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV. Ma le cose non stanno così.

Un video virale, almeno dal 2015

Il filmato è sfocato, rendendo difficile distinguere i tratti del volto. Questo ha spinto molti a identificarlo frettolosamente con il neoeletto Pontefice, contribuendo a rafforzarne l’immagine empatica e popolare.

Eppure, una semplice verifica mostra che il video è online almeno dal 2015, senza alcun riferimento a Prevost o alla diocesi di Chiclayo.

Chi è davvero il prete che balla?

Nel corso degli anni, la clip è riemersa più volte: a volte attribuita a un sacerdote nigeriano, altre a un brasiliano. È quest’ultima versione a risultare corretta. Grazie a un articolo pubblicato nel 2017 dal sito Jornalimprensaregional, riscontriamo che il video è stato girato all’interno della chiesa della Paróquia São Paulo a Muriaé, in Brasile.

Il sacerdote ripreso mentre balla pare essere Padre Cícero Machado Ribeiro, in carica proprio nel 2015 e ancora nel 2017. Nella pagina Facebook della parrocchia, compaiono anche altre foto dello stesso prete durante momenti di festa, che evidenziano il suo tratto giocoso e da ballerino.