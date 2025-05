Vincenzo Agostini, l’uomo che ha “indovinato” il nome del nuovo Papa Leone XIV: «Ecco come ho fatto»

Ha 65 anni e fa il distillatore di grappe. L'illuminazione durante un pellegrinaggio sul Monte Athos

Si chiama Vincenzo Agostini, ha 65 anni, di mestiere fa il distillatore di grappe a Caorera, frazione di Setteville in provincia di Belluno. È lui che ha anticipato al Foglio il nome che avrebbe scelto il futuro Papa. Lo ha fatto con una lettera sibillina al quotidiano di Claudio Cerasa. Nella quale spiegava anche che il nome terreno lo si sarebbe ricavato facilmente dalla scelta di Leone XIV. Agostini ha scritto che glielo ha riferito «una locale intelligenza bizantina» durante un soggiorno sul Monte Athos. Oggi al Corriere della Sera spiega: «Ero con mio figlio Francesco, appena laureato al Politecnico di Milano. Un giro mistico tra i monasteri ortodossi di quella magnifica penisola».

Il Monte Athos

«La sera di Pasqua, spostandoci a piedi verso il monastero di Meghisti Lavra, in un’atmosfera spirituale che non so descrivere, incontriamo un monaco di nome Moise che ci invita nella sua biblioteca e si offre alla nostre domande». A quel punto «gli ho domandato se le due Chiese, la cattolica e l’ortodossa, troveranno mai un’unità, se qualcuno getterà un ponte tra le due rive. Moise era titubante. Per loro noi siamo eretici. Così abbiamo ripreso il cammino. E il giorno dopo, mentre arrivavamo al monastero bulgaro di Zografou, mia moglie mi ha detto che papa Francesco era morto».

La scelta del nome

A quel punto è scattato il gioco: «Dopo esserci ripresi dal dispiacere, con mio figlio, un po’ per gioco, abbiamo cominciato a pensare a come si sarebbe potuto chiamare il nuovo Pontefice. Ne abbiamo scartati molti, poi abbiamo pensato a qualcuno che potesse raccogliere l’eredità di Leone XIII, che come lui ci offrisse una nuova idea di modernità e gettasse nuovi ponti…». Ma sulla questione del nome terreno che si sarebbe ricavato facilmente «preferisco non rispondere». E conclude: «Sono cresciuto studiando nelle scuole cattoliche. E, a quest’età, ho sentito il bisogno di tornare a coltivare l’anima». E le sue grappe? «Anche quelle in fondo sono spirito…».