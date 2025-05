Leone XIV, il fratello John Prevost: «Ha sempre aiutato i più bisognosi e gli emarginati. Seguirà le orme di Papa Francesco»

Il 71enne, ex educatore e preside, è stato intervistato dopo l'elezione del Pontefice: «Un vicino una volta ha detto che un giorno sarebbe diventato Papa»

In una tranquilla cittadina dell’Illinois, New Lenox, John Prevost, 71 anni, ex educatore e preside di una scuola cattolica, riflette con il New York Times sull’incredibile ascesa di suo fratello, il cardinale Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, il primo Pontefice americano della storia. La sorpresa è stata grande per John: «Ero sbalordito», afferma. «Sabato scorso ero in una chiesa – prosegue – e uno dei sacerdoti mi si avvicinò e mi disse che le probabilità a Las Vegas erano 18 a 1. Non aveva dubbi: pensava che sarebbe stato mio fratello il nuovo Pontefice». Tuttavia, quando John chiamò Robert Prevost – che è abitato a chiamare «Rob» – per esprimergli i suoi pensieri, il futuro Papa rispose con decisione: «Nessuna possibilità, non succederà». Ma oggi, “Rob” è il 267esimo successore di Pietro: un americano che ha fatto la storia come primo pontefice proveniente dagli Stati Uniti.

«Le orme di Papa Francesco»

Nella lunga intervista al Nyt, John Prevost – sta per volare a Roma con due amici per la prima Messa del Papa – parla, inoltre, dei valori e delle origini francesi e italiane della loro famiglia. «Robert ha sempre aiutato i più bisognosi, gli emarginati e coloro che sono ignorati dalla società», sottolinea il fratello maggiore. «Ha sempre cercato di portare un cambiamento positivo – aggiunge – nelle vite di chi ha più bisogno». Anche per questo motivo, ne è certo John, «mio fratello seguirà le orme di Papa Francesco». «Nel suo cuore, nella sua anima – sottolinea ancora – voleva essere un missionario. Non voleva essere vescovo o cardinale, ma è quello che gli è stato chiesto di fare ed è quello che ha fatto».

«Un vicino gli disse che sarebbe diventato Papa»

Al Daily Herald il fratello del nuovo Pontefice ha, inoltre, rivelato alcuni episodi della vita di Robert. «La nostra è stata un’infanzia normale. È un po’ strano, ma tutti e tre noi fratelli sapevamo cosa volevamo fare fin da piccoli. E Rob sapeva che sarebbe diventato prete da quando ha imparato a camminare. Un vicino una volta ha persino detto che un giorno sarebbe diventato Papa». Nonostante la lontananza, i due – entrambi fan di Wordle, gioco di enigmistica sviluppato nel 2021 – si parlano al telefono tutti i giorni e si erano sentiti poco prima del Conclave. «Nell’ultima telefonata mi chiese: “Come dovrei chiamarmi”?», ricorda John. «Gli dissi che non doveva essere Leone perché sarebbe stato il tredicesimo. Ma – conclude – deve aver fatto delle ricerche per vedere che in realtà era il 14esimo».

Foto copertina: ANSA / Facebook/Saint Gabriel Catholic School | Immagine di un post tratto dal profilo Facebook/Saint Gabriel Catholic School con Robert Prevost, papa Leone XIV, e il fratello John Prevost