Putin sente Trump e Papa Leone, le condizioni per la pace e l’annuncio al leader Usa: «Daremo una lezione a Zelensky»

Doppia telefonata per il presidente russo: il canale aperto col Vaticano e la chiusura ai negoziati dopo gli attacchi dei servizi ucraini

Doppio impegno telefonico di vertice oggi per Vladimir Putin. Il presidente russo nell’arco di poche ore ha parlato al telefono sia con Donald Trump (per l’ennesima volta) sia con Papa Leone XIV (è la prima). Tanto gli Usa quanto il Vaticano nelle scorse settimane si sono proposti per mediare tra Russia e Ucraina, e coi due capi di Stato stranieri Putin s’è tenuto in equilibrio tra aperture diplomatiche, per lo meno formali, e gelo nei confronti dell’Ucraina. Nel colloquio col Pontefice, stando al resoconto del Cremlino, Putin avrebbe espresso apprezzamento per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere la crisi ucraina e «confermato il suo interesse a raggiungere la pace in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici», ma anche «sottolineato che per una risoluzione definitiva, equa e globale della crisi, è necessario eliminarne le cause profonde». È il noto refrain di Mosca sul modo per risolvere la guerra: vedersi riconosciute le sue ambizioni di riequilibrio storico, con la rinuncia della Nato ad espandersi a Est, la neutralità e la smilitarizzazione per lo meno parziale di Kiev. Il Cremlino, comunque, definisce la conversazione «costruttiva» e fa sapere che Putin e il Papa hanno concordato di «proseguire i contatti».

La telefonata Trump-Putin

Poco prima, stando per lo meno alle tempistiche dei comunicati pubblici, Putin aveva parlato al telefono con Trump. Qui il resoconto arriva, via Truth, dallo stesso presidente Usa. E non preannuncia nulla di buono. «Ho appena finito di parlare al telefono con il Presidente russo Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un’ora e 15 minuti. Abbiamo discusso dell’attacco agli aerei russi attraccati da parte dell’Ucraina e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti. È stata una buona conversazione, ma non una conversazione che porterà alla pace immediata», ha detto Trump. Per una ragione primaria, ha aggiunto il leader Usa, ossia che Putin «ha affermato, con molta fermezza, che dovrà rispondere al recente attacco agli aeroporti» portato domenica a sorpresa dai servizi segreti di Kiev.

Il dossier Iran e il giallo sui post su Truth

Stante il vicolo cieco nei negoziati con l’Ucraina, Trump sostiene di aver segnato un punto per lo meno su un’altra delicatissima trattativa internazionale: quella sul programma nucleare iraniano. «Ho detto al presidente Putin che l’Iran non può possedere un’arma nucleare e su questo credo fossimo d’accordo», fa sapere il leader Usa. «Il presidente Putin ha suggerito che parteciperà alle discussioni con l’Iran e che potrebbe, forse, essere d’aiuto per giungere a una rapida conclusione. A mio parere, l‘Iran sta rallentando la sua decisione su questa questione molto importante e avremo bisogno di una risposta definitiva in tempi brevissimi!», preme Trump.