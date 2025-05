Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli dal Palazzo apostolico: «Abbraccio tutti i popoli che soffrono in guerra»

Il messaggio di pace del Pontefice: «Invochiamo coraggio e perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo»

Per la prima volta dalla sua elezione, Papa Leone XIV si è affacciato dal Palazzo apostolico per il Regina Coeli. Finora, lo aveva fatto solo dalla Loggia delle Benedizioni. «La nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra», ha dichiarato. «Impegniamoci a portare l’amore di Dio ovunque, ricordandoci che ogni sorella e ogni fratello è dimora di Dio, e che la sua presenza si rivela specialmente nei piccoli, nei poveri e in coloro che soffrono, chiedendoci di essere cristiani attenti e compassionevoli», ha aggiunto. «Ciascuno di noi può dire con fiducia: anche se sono fragile, il Signore non si vergogna della mia umanità, anzi, viene a prendere dimora dentro di me. Egli mi accompagna col suo Spirito, mi illumina e mi rende strumento del suo amore per gli altri, per la società, per il mondo”, ha sottolineato il Papa».

Il messaggio di pace del Papa