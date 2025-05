Papa Leone XIV incontra JD Vance in Vaticano, il colloquio su guerre e negoziati di pace: che cosa si sono detti

Accompagnato dal Segretario di Stato Marco Rubio, Vance ha poi incontrato mons. Paul Richard Gallagher

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il vice presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance. Il vice di Donald Trump è tornato in Vaticano, dopo che ieri aveva partecipato alla messa di insediamento del nuovo pontefice. Dopo l’incontro con Prevost, Vance è stato ricevuto anche da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Anche nella sua visita in Vaticano, Vance era accompagnato dal Segretario di Stato Marco Rubio.

Al centro conflitti e diritti umanitari

«Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – si legge in una nota della Santa Sede – si è rinnovato il compiacimento per le buone relazioni bilaterali e ci si è soffermati sulla collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, come pure su alcune questioni di speciale rilevanza per la vita ecclesiale e la libertà religiosa. Infine, si è avuto uno scambio di vedute su alcuni temi attinenti all’attualità internazionale, auspicando per le aree di conflitto il rispetto del diritto umanitario e del diritto internazionale e una soluzione negoziale tra le parti coinvolte».